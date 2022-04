Mota-Engil assina novo contrato superior a 190 milhões de euros na Costa do Marfim

A Mota Engil ganhou um novo contrato na Costa do Marfim no valor de 213 milhões de dólares (cerca de 196 milhões de euros) para trabalhos de drenagem, escavação, perfuração e desmonte de rocha com recurso a explosivos, carregamento e transporte de minérios e estéril.

A construtora portuguesa informou esta quinta-feira, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que o acordo foi adjudicada à sua participada para África pela Roxgold Sango, que explora minas de ouro no continente africano, nomeadamente no Burkina Faso.

As obras na qual estará envolvida a empresa liderada por Gonçalo Moura Martins deverão começar em dezembro deste ano e prolongar-se-ão por 66 meses. Em causa está o Seguela Gold Project, localizado na região central de Worodougou, no distrito de Woroba, a cerca de 240 km da capital da Costa do Marfim, Yamoussoukro.

“Consiste na exploração dos depósitos de minérios em Antenna, Koula, Agouti, Boulder e Ancien”, explica a Mota-Engil, no documento publicado pela CMVM. “Com esta adjudicação, o grupo continua a reforçar a sua carteira e a diversificar os clientes e tipos de projetos em África, assegurando um fluxo de receitas mais constante no médio e longo prazo”, sublinha a multinacional de Linda-a-Velha.

No ano passado, o volume de negócios da Mota-Engil em África subiu 20%, em termos homólogos, para 910 milhões de euros. Em 2021, a empresa passou de prejuízos (-20 milhões em 2020) e a lucros de 22 milhões de euros por causa da “forte recuperação da atividade no segundo semestre (+19% face a período homólogo)”, que “conduziu a um aumento do volume de negócios em 2021 de 9% 2.656 milhões de euros”. O EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização), fixou-se em 411 milhões de euros.