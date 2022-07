Mota-Engil com nova marca na sequência da fusão das participadas Manvia e Vibeiras

A Mota-Engil Ativ é a nova marca da construtora portuguesa para os desafios da sustentabilidade e descarbonização.

Em comunicado a empresa liderada por Gonçalo Moura Martins anunciou que a fusão das participadas Manvia e Vibeiras e a expansão para novos segmentos resultam na criação de uma nova marca que será um pilar da diversificação do Grupo Mota-Engil.

“Representando mais do que uma fusão de duas empresas, a proposta de valor acrescentado da Mota-Engil ATIV assenta numa gestão promotora de eficiência e suportada na promoção de sinergias do seu portefólio de serviços, agora mais alargado e direcionado para os atuais desafios dos nossos clientes”, refere a Mota-Engil.

Com o objetivo de criar uma plataforma de atuação integrada para “novas áreas de negócio alinhadas com a agenda da transição energética e de promoção de boas práticas relacionadas com a sustentabilidade e descarbonização, a Mota-Engil Capital, Sub-Holding do Grupo Mota-Engil responsável pelos segmentos de negócio de imobiliário, multisserviços, energia e mobilidade e concessões, apresenta uma nova marca no mercado: a Mota-Engil ATIV”, lê-se no comunicado.

“A nova empresa representa um projeto ambicioso e de evolução na cadeia de valor do segmento de multisserviços, partindo da integração da Manvia, empresa com uma sólida reputação na gestão da manutenção e prestação de serviços técnicos especializados, nomeadamente em edifícios, na indústria e nas infraestruturas de água, entre outros, como também da Vibeiras, especializada no projeto, gestão, construção e manutenção de espaços exteriores, e com elevado reconhecimento na criação de valor na indústria da paisagem: parques e jardins, infraestruturas, floresta e relvados desportivos”, detalha a construtora.