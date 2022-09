Mota-Engil emite 50 milhões de euros com juro de 5,75%

A Mota-Engil vai fazer uma emissão de títulos de dívida para os investidores de retalho e institucionais no montante de 50 milhões de euros.

A construtora publicou o “Prospeto” da oferta pública e de admissão à negociação no Euronext Lisbon, “de até 100.000 obrigações da Mota-Engil SGPS, com o valor nominal unitário de 500 euros e valor global inicial de até 50 milhões de euros, o qual poderá ser aumentado”.

Vão assim ser emitidos 100 mil títulos com maturidade a cinco anos que pagam uma taxa de juro de 5,75%, sendo que a Mota-Engil lançou também uma oferta de troca que possibilita aos obrigacionistas da empresa a participação na operação.

Segundo o documento publicado no site da CMVM, a empresa de construção vai realizar, durante o mês de outubro, duas ofertas, uma de subscrição (OPS) de dívida e outra de troca (OPT).

As Obrigações Mota-Engil 2027 serão emitidas assim “no âmbito de duas ofertas que decorrem entre 3 de outubro de 2022 e 17 de outubro de 2022, inclusive”, diz a Mota-Engil.

No que toca à oferta pública de troca, esta “tem como objeto até 100.000 obrigações, com o valor nominal unitário de 500 euros e valor global inicial de até 50 milhões de euros, emitidas pela Mota-Engil em 28 de novembro de 2018, com reembolso de capital em 28 de novembro de 2022, com taxa de juro fixa bruta de 4,50% ao ano, representativas do empréstimo obrigacionista denominado – Obrigações Taxa Fixa Mota-Engil 2018/2022”.

Na troca a cada Obrigação Mota-Engil 2022 corresponde, a título de contrapartida, uma Obrigação Mota-Engil 2027 e um prémio em numerário no valor de 2,375 euros, sendo ainda pagos “na Data de Emissão e Liquidação, ou seja, em 20 de outubro de 2022, relativamente às Obrigações Mota-Engil 2022 trocadas, os juros corridos desde 28 de maio de 2022, inclusive, até à Data de Emissão e Liquidação, exclusive, no montante de 8,875 euros por cada Obrigação Mota-Engil 2022, encontrando-se todos estes pagamentos sujeitos a impostos, comissões e outros

encargos”.

A empresa revela ainda que “todas as Obrigações Mota-Engil 2027 emitidas para satisfazer ordens de subscrição e/ou de troca serão, a partir da Data de Emissão e Liquidação, inclusive, fungíveis entre si” e que “todas as Obrigações Mota-Engil 2022 adquiridas pelo Oferente para satisfazer ordens de troca serão objeto de amortização e cancelamento na Data de Emissão e Liquidação”.