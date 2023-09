A Mota-Engil está a avançar mais de 1%, o que levou os ganhos do PSI ao ‘verde’. Em contraciclo, a maioria da Europa abriu a sessão a cair.

14 Setembro 2023, 07h28

A Bolsa de Lisboa regressou ao otimismo, deixando para trás as perdas últimos dias. O PSI valoriza 0,27% para 6.149,66 pontos.

A Mota-Engil é a cotada com o maior destaque da manhã, subindo 1,10% para 3,21 euros. A EDP sobe 0,51% para 4,12 euros, a Greenvolt acelera 0,42% para 6,02 euros, a Galp cresce 0,26% para 13,73 euros e a Navigator avança 0,12% para 3,34 euros.

Em contrario, a Semapa desliza 0,15% para 13,24 euros, o BCP cai 0,12% para 0,26 euros e a Sonae deprecia 0,05% para 0,97 euros.

Por sua vez, a Europa acordou pessimista. A Alemanha perde 0,25%, França recua 0,16%, Espanha cai 0,06%, Itália desacelera 0,55%. O Rei Unido é a única praça europeia no ‘verde’, subindo 0,29%.

As bolsas europeias aguardam a decisão do BCE sobre as taxas de juro mas as expectativas apontam para uma subida, ainda que ligeira, o que irá influenciar o mercado da habitação.

O Brent ganha 0,65% para 92,48 dólares e o crudo acelera 0,70% para 89,14 dólares.

As moedas europeias não estão em bom estado quando comparadas com o dólar. O euro cai 0,08% para 1,0737 dólares e a libra esterlina recua 0,02% para 1,2486 dólares.