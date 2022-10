O outrora matadouro industrial da Campanhã na cidade do Porto vai tornar-se a partir de outubro de 2024 um espaço dedicado à restauração e escritórios, mas onde não faltará também a vertente sóciocultural.

Esta transformação será levado a cabo pela EMERGE, empresa subsidiária do grupo Mota-Engil, que vai investir 40 milhões de euros na reabilitação de um projeto apresentado a nível internacional em 2017 pela autarquia e desenvolvido pelo atelier do arquiteto japonês Kengo Kuma em colaboração com o atelier de arquitetura portuguesa OODA.

