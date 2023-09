O número de aeronaves teve uma subida de 5% nos Aeroportos da Madeira e do Porto Santo.

7 Setembro 2023, 07h36

O movimento de passageiros teve um crescimento de 10% nos Aeroportos da Região Autónoma da Madeira (Madeira e Porto Santo), para os 471,8 mil, em julho, de acordo com os dados da Direção Regional de Estatística (DREM).

O número de aeronaves teve um crescimento de 5,9%, em julho, para as 3.200 aeronaves (voos comerciais).

“Quando comparado com julho de 2019 (período pré-pandemia), verificou-se também um crescimento de 42,6% no movimento de passageiros e de 30,5% no movimento das aeronaves”, diz a DREM.

Cada aeronave, contabilizando-se as aterragens e descolagens, no Aeroporto da Madeira, transportou em média cerca de 152 passageiros, uma melhoria face aos 147 do período homólogo.

No Aeroporto do Porto Santo cada aeronave transportou em média 106 passageiros uma melhoria face aos 102 do período homólogo.

“Considerando os primeiros sete meses de 2023, as variações dos movimentos de aeronaves e passageiros foram de 17% e 26,3%, respetivamente”, dizem dos dados da DREM.