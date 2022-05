“Mulheres com Tomates”, em Oeiras

Após um interregno forçado pela pandemia, a NUTS Branding volta a realizar o evento Mulheres com Tomates®, criado em 2017 para dar voz a mulheres inspiradoras do mundo da gastronomia e turismo. Desta vez, junta-se ao Município de Oeiras que também será anfitrião deste evento que decorre já no

próximo dia 15 de maio, a partir das 17h, a par do já conhecido evento “Há Prova em Oeiras”, nos Jardins do Marquês.

Nesta 4ª edição, o tema escolhido foi “As Chefs e a Cidade” que irá juntar à mesa Ana Moura, do restaurante Lamelas (Porto Covo); Angélica Cardoso, do restaurante In Diferente (Porto); Maria Solivellas, do restaurante Ca na Toneta (Mallorca); Marlene Vieira, do restaurante Marlene (Lisboa), Noélia, do restaurante Noélia e Jerónimo (Tavira) e Carla Rocha (vereadora do Turismo e Comunicação do Município de Oeiras) numa conversa moderada por Patrícia Conde, da NUTS Branding.

Entre outros temas, falar-se-á sobre a gastronomia como catalisadora do turismo local e regional. A inscrição é gratuita mas obrigatória em www.nutsbranding.com

Este ano, e pela primeira vez, a NUTS Branding alargou a programação do evento e para além da habitual conversa, haverá uma experiência sensorial da autoria de Patrícia Gabriel, que se realizará na Capela do Palácio do Marquês de Pombal e uma degustação da criação da chef pasteleira Sara Soares com Vinho de Carcavelos Villa Oeiras: Mousse de citrinos, gel de Vinho Carcavelos e crocante de amêndoa, que se realizará na Adega do Marquês.

As oradoras

Ana Moura

Depois de um percurso na alta restauração internacional e nacional, saiu da capital para voltar às suas origens, à vila de Porto Covo e abrir um restaurante com o nome da família, Lamelas. Um lugar onde trabalha os produtos da Costa Alentejana com a sua assinatura e onde prova todos os dias que é possível

descentralizar e ter sucesso na restauração.

Angélica Salvador

Natural do Paraná, no Brasil, Angélica está em Portugal há cerca de 17 anos e em 2018 abre o seu restaurante na Foz do Porto, In Diferente. A sua cozinha enaltece os produtos e pratos da cozinha portuguesa com o toque especial do outro lado do atlântico.

Maria Solivellas

É em 2001 que Maria regressa às suas origens e abre o Ca na Toneta em Caimari, Maiorca onde pratica uma cozinha mediterrânea que valoriza não só os produtos locais mas também a cultura local.

Marlene Vieira

É uma mulher do Norte com raízes em Lisboa onde é proprietária do restaurante ZunZum Gastrobar e do novíssimo Marlene. Um exemplo de liderança e empreendedorismo no feminino num mundo ainda maioritariamente masculino.

Noélia

Conhecida pela sua cozinha mas também por ser a “cozinheira dos chefs”, Noélia tem o seu restaurante familiar em Cabanas de Tavira onde trabalha uma cozinha regional com rasgos de criatividade.

Carla Rocha

Apaixonada pela comunicação, formada em Ciência Política e pós-graduada em Marketing Político, é a atual responsável pelo pelouro da Comunicação, Turismo e Habitação Social no Município de Oeiras. Com o seu espírito ativo e criativo abraçou a missão de consolidar o concelho como centro gastronómico

internacional.

Patrícia Conde

Com um longo percurso na área da criatividade e comunicação, passou por agências como a Saatchi&Saatchi, Nova Publicidade, J.Walter Thompson e Young&Rubicam mas foi na NUTS Branding que conseguiu reunir a sua paixão pela gastronomia com o seu know how em comunicação. É co-fundadora da NUTS Branding e diretora criativa da agência.