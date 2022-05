Multipessoal abre mais de 100 vagas de emprego para portugueses nos Países Baixos

A Multipessoal, empresa portuguesa de recursos humanos, em parceria com a I-Hospitality, agência de trabalho temporário neerlandesa, está à procura de mais de 100 trabalhadores portugueses para integrarem o setor da restauração e hoteleiro nos Países Baixos, com efeito imediato. O anúncio pela Multipessoal através de um comunicado de imprensa.

Entre as posições mais procuradas estão as de empregado/a de mesa, cozinheiro/a e empregado/a de limpeza, assim como outras vagas em hotéis, restaurantes, parques temáticos e empresas de catering. As colocação vão ser feitas em regiões como Amsterdão, Utrecht, Eindhoven e Zeeland.

Os recrutadores procuram profissionais que tenham disponibilidade imediata e experiência na indústria, assim como fluência na língua inglesa. Prometem um salário competitivo, acesso a seguro de saúde, alojamento e apoio nos processos burocráticos.

As candidaturas podem ser realizadas no site da Multipessoal.