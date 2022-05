Mundial do Qatar: FIFA abre processo disciplinar contra o Equador

O Equador arrisca seriamente ser afastado do Mundial do Qatar por irregularidades nas suas convocatórias. Depois de uma queixa da Federação do Chile sobre a utilização supostamente indevida de um jogador, a FIFA anunciou esta quarta-feira, em comunicado, a abertura de um processo disciplinar para avaliar a situação.

Em causa está a participação do atleta Byron Castillo, pela seleção equatoriana, em oito dos jogos de qualificação para o Campeonato do Mundo. Uma situação que gerou polémica depois de a Federação Chilena de Futebol ter feito uma queixa onde alega a falsificação da documentação que atribui ao atleta a nacionalidade equatoriana. De acordo com a denúncia, entregue na semana passada, existe um sem número de “provas de que o jogador nasceu na Colômbia”.

No mesmo comunicado, a Organização que rege o futebol mundial informou que “a FEF [Federação do Equador] e a Federação do Perú foram convidadas a apresentarem as suas perspetivas à Comissão Disciplinar da FIFA”. Acrescenta-se que mais informações serão divulgadas quando forem conhecidas.

A seleção equatoriana apurou-se para o Mundial na quarta posição da fase de apuramento das seleções sul-americanas, atrás do Brasil, Argentina e Uruguai. Em 5º lugar, que dá acesso a um play-off de apuramento, ficou o Perú, que poderá ascender à 4ª posição caso o Equador seja afastado.

O Mundial do Qatar vai-se jogar entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro deste ano.