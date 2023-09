Município da Praia da Vitória despede 37 funcionários e internaliza cooperativa até final do ano (C/ÁUDIO)

A Câmara Municipal da Praia da Vitória, nos Açores, vai despedir 37 funcionários da cooperativa Praia Cultural e integrar 91 nos quadros do município, esperando concluir o processo de internalização até ao final do ano, anunciou hoje a presidente. “Mediante a disponibilidade financeira do município, iremos assumir 91 postos de trabalho na câmara municipal, através […]

4 Setembro 2023, 11h57