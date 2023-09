Entre os objetivos está o fomentar da competitividade, inovação e sustentabilidade económica através do desenvolvimento pessoal e profissional dos comerciantes da cidade.

6 Setembro 2023, 13h37

Estão de regresso as formações que o município do Porto proporciona aos comerciantes da cidade. “Há três ações gratuitas a começar em setembro, que acontecem por videoconferência e incluem excel, comunicação e publicidade online, e seguros e leis que protegem os negócios”, refere a autarquia em comunicado.

Entre os vários objetivos está “o fomentar da competitividade, inovação e sustentabilidade económica através do desenvolvimento pessoal e profissional dos comerciantes da cidade”.

Com a duração de dez horas, divididas entre os dias 18, 20, 25 e 27 de setembro, os comerciantes vão poder adquirir conhecimentos sobre Excel, nível I. As ações em horário pós-laboral, das 19h30 às 22 horas. Nos dias 21, 26 e 29 de setembro, o município oferece uma formação de nove horas na área de comunicação e publicidade online. As ações serão ministradas entre as 19h30 e as 22h30”.

A última ação de formação do mês incidirá sobre o tema dos seguros e leis que protegem os negócios em caso de acidentes, catástrofes ou outros imprevistos. Este módulo terá uma duração de 3 horas e 30 minutos e acontece entre as 14h30 e as 18 horas do dia 28 de setembro.

Absolutamente gratuita, “a participação nas atividades está, no entanto, sujeita a inscrição prévia obrigatória. Os comerciantes podem aderir através do preenchimento de formulário online e as inscrições abrem 15 dias antes da data de início de cada módulo”.

As futuras sessões presenciais terão lugar nas instalações do Departamento Municipal de Atividades Económicas, sito na Rua Antero de Quental, 367. As ações de formação online realizam-se com recurso às plataformas Microsoft Teams/Zoom.

“Desenhadas a partir das necessidades identificadas pelos comerciantes, as ações de formação procuram ajudar o comércio da cidade a ser cada vez mais qualificado e inovador. São ministradas por formadores com experiência e qualidade técnica e pedagógica, em horários que procuram adequar-se à rotina de trabalho”, refere ainda o comunicado.

Desde o seu arranque, em 2016, o Município do Porto já ministrou 206 atividades formativas, que beneficiaram 3.774 comerciantes. Os resultados dos inquéritos realizados indicam que 94% dos participantes estão satisfeitos, ou muito satisfeitos, com os conteúdos e 99% recomendariam as ações a outros comerciantes.