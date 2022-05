Musk abre fogo no Twitter. Empresas e governos podem vir a pagar por rede social

Muitas empresas e governos usam a rede social Twitter para comunicar novas alterações a que vão proceder ou simplesmente deixar mensagens que considerem importantes para as populações. Isto tudo pode continuar, mas agora mediante um custo.

O novo dono do Twitter apontou que a rede social “vai ser sempre grátis para utilizadores casuais”, ou seja, o cidadãos comuns, mas “talvez se verifique um ligeiro custo para utilizadores comerciais/governamentais”.

Em termos de comparação, Elon Musk usou o exemplo da maçoriana. “A queda dos marceneiros aconteceu porque estes davam os seus serviços em troca de nada”, escreveu no Twitter.

Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight cost for commercial/government users

— Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2022