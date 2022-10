Musk avança para a compra do Twitter e ações disparam 22%

Elon Musk volta a mudar de ideias e está novamente interessado em comprar a rede social Twitter por 54,20 dólares por ação, de acordo com um documento oficial submetido esta terça-feira. As ações da tecnológica na bolsa norte-americana fecharam a sessão a valorizar 22%.

Num comunicado divulgado pelo Twitter, a empresa reconhece a intenção de Musk de “concluir a transação por 54,20 dólares por ação”, isto é, 44 mil milhões de dólares — o valor originalmente acordado. Transação essa que pode ocorrer já na próxima sexta-feira, 7 de outubro, avança a CNBC.

As vendas das ações foi interrompida esta tarde quando a Bloomberg divulgou os planos do CEO da Tesla, mas foram rapidamente retomadas.

A documentação entregue na SEC (regulador norte-americano) nota que Musk enviou uma carta formal à empresa na segunda-feira com a sua intenção de prosseguir com o negócio, cujos contornos foram tornados públicos a 25 de abril deste ano.

Poucas semanas depois de Musk aceitar o preço – que valorizava a rede social em 44 mil milhões – rapidamente deu um passo atrás, em julho, ao informar a empresa da intenção de desistência. O Twitter acabou por processar Elon Musk numa tentativa de levar o negócio avante, mas o caso poderá nem chegar aos tribunais, já que a primeira audiência estava agendada para 17 de outubro.

Apesar de Elon Musk ter tentado atrasar a data da audiência em tribunal, a juíza Kathaleen McCormick rejeitou o recurso, citando um cenário de arrastamento que causaria “danos irreparáveis” ao Twitter.

Musk defendia-se dizendo que a rede social estava a menosprezar o número de ‘bots’ (contas falsas e automáticas) que tinha no seu serviço e que essa seria a razão da denúncia da compra. O também fundador da SpaceX acusava o Twitter de desencaminhar os investidores ao submeter dados falsos junto do regulador.

Do lado da rede social, veio a explicação: Musk é que não entende como as plataformas gerem o número de ‘bots’ e contas falsas.Em setembro, também os acionistas do Twitter acabariam por aprovar a venda pelo preço original que Musk ofereceu pela empresa.