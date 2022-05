Musk não tem dúvidas: Twitter tem de voar do ninho e chegar a mais pessoas

O novo dono do Twitter quer transformar a rede social após a ter adquirido por um preço ‘simbólico’ de 44 mil milhões de dólares (41 mil milhões de euros). Elon Musk, também dono da Tesla, assegurou que quer expandir o uso da rede social a todos os americanos, em vez desta se concentrar no nicho em que opera atualmente. A rede de mensagens que tem o pássaro azul como logótipo quer voar do ninho e atrair mais pessoas.

A “Reuters” aponta que o Twitter tem cerca de 40 milhões de utilizadores ativos diariamente nos Estados Unidos, um número que não satisfaz o novo dono da empresa.

“Atualmente, é uma espécie de nicho. Quero que uma maior percentagem da população do país esteja nele [Twitter], para interagir o diálogo”, apontou Musk na passadeira vermelha da Met Gala esta segunda-feira.

Para Elon Musk, este é um dos pontos centrais após a compra da empresa. O fundador da fabricante automóvel mais valiosa do mundo aponta que a audiência é uma medida importante para avaliar o sucesso da rede social, e por isso quer fazer crescer o número de utilizadores diários.

Musk quer tornar o Twitter numa plataforma “o mais abrangente possível”, onde a grande maioria da América fale da rede social e marque presença .

O homem mais rico do mundo quer tornar o Twitter numa plataforma mais “transparente” e sem grande intervenção, algo que os trabalhadores temiam quando ainda se falava numa potencial subida de Musk ao conselho de administração.

“É um país livre. Se alguém não se sentir confortável com isso, podem ir para outro lugar por vontade própria. Está tudo bem”, adiantou o multimilionário na passadeira vermelha. Com esta última declaração, Musk mostra que não concorda com as medidas tomadas pela antiga direção da empresa, que optaram por desenvolver algoritmos para ‘esconder’ desinformação.