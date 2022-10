Musk volta a gerar críticas por propostas em relação a Taiwan

Depois das sugestões quanto à invasão russa da Ucrânia, Elon Musk voltou a ser alvo de críticas depois de efetuar propostas em entrevista à Financial Times sobre a posição política de Pequim relativamente a Taiwan, advogando por concessões a favor do regime chinês.

O homem mais rico do mundo defendeu a criação de uma “zona administrativa especial” na ilha de Taipei, onde têm vindo a crescer as tensões sobre a autonomia do regime democrático que Pequim afirma controlar. Musk reconheceu que a solução provavelmente “não agradará a todos”, mas que seja mais permissiva do que o acordo com Hong Kong, também controlada pelo governo chinês.

Vários representantes do governo local taiwanês pediram a Musk que se limitasse ao seu papel enquanto diretor executivo das suas empresas, com um deles a aconselhar mesmo o empresário a “encontrar um conselheiro político” em declarações sob a condição de anonimato à Reuters.

Musk respondia a questões sobre a China, onde a Tesla tem uma fábrica na capital económica, Xangai. Esta unidade de produção representa cerca de metade das entregas globais da construtora automóvel.

O dono da marca de veículos elétricos já havia entrado recentemente em conflito no Twitter com Volodymyr Zelenskyy, depois de sugerir algumas concessões por parte de Kiev relativamente à Crimeia. Musk defendeu ainda referendos supervisionados pela ONU e países terceiros nos territórios ocupados, levando o presidente ucraniano a questionar o empresário se declararia abertamente o seu apoio a Moscovo.