Nada parece abalar a confiança em Trump

As primárias norte-americanas estão a aproximar-se e, logo a seguir, são as presidenciais. Entre idas a tribunal e detenções, nada serve para abalar a confiança que os norte-americanos depositam no ex-presidente. Ron DeSantis é história e mesmo Joe Biden, provável candidato democrata, pouco parece conseguir fazer para se aproximar de Trump.

1 Setembro 2023, 20h21