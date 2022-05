Namorada secreta de Putin à beira de integrar lista de sanções da UE

A namorada secreta de Vladimir Putin, que durante vários anos foi conhecida como sua amante, pode vir a juntar-se à nova lista de sanções da União Europeia, segundo o “The Guardian”. O nome de Alina Kabaeva, antiga ginasta olímpica, deve juntar-se assim ao Patriarca Kirill de Moscovo e chefe da Igreja Ortodoxa.

Os dois novos nomes surgem em versões preliminares vistos por duas fontes, sendo que as sanções às duas pessoas próximas de Kremlin ainda não são certas. Kabaeva é mãe de quatro dos filhos de Putin e Kirill é um aliado do Kremlin que deu a sua benção para o início da invasão da Ucrânia.

Com a entrada destes dois nomes na lista, aos quais se devem juntar outros dez, a entrada em países da União Europeia fica automaticamente bloqueada e os seus bens são congelados. No entanto, a entrada de Kabaeva e Kirill na lista de sanções ainda tem de ser aprovada pelos 27 estados-membros da União Europeia, não passando agora de uma recomendação.

Até à data, a União Europeia apenas decidiu colocar as duas filhas conhecidas do presidente russo na lista das sanções. Maria Vorontsova e Katerina Tikhonova foram dos primeiros nomes a integrar as sanções dada a sua proximidade com vários países europeus e a potencial existência de passaportes do espaço europeu.

Alina Kabaeva tem sido apontada como uma pessoa próxima de Vladimir Putin que se encontra na Suíça, que renegou ao estatuto de território neutro para condenar as intenções russas na Ucrânia.

Depois da família de Sergei Lavrov ter sido implicada nas últimas sanções, estima-se que a família do porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, seja a próxima, uma vez que o secretário já se encontra incluído na lista. Tatiana Navka deve juntar-se à lista devido ao matrimónio mas também por causa das suas propriedades na Crimeia, região ucraniana anexada pela Rússia em 2014, enquanto o filho Nikolay Peskov é suspeito de usar o dinheiro do pai para vários negócios e a filha Elizaveta Peskova adquiriu várias “posições lucrativas e vive uma vida luxuosa devido às conexões do seu pai”.