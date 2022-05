Não falta cinema português no Festival de Cannes 2022

Goste-se ou não, os números contam. Por isso, é motivo de regozijo o número de obras que Portugal leva ao 75º Festival de Cinema de Cannes: oito produções e coproduções integram as principais secções competitivas e programas paralelos do festival francês, que decorre de 17 a 28 de maio.

A começar pela competição na seleção oficial, está “Pacifiction – Tourment sur les îles” do realizador espanhol Albert Serra, que tem como protagonista o francês Benoît Magimel e junta no elenco Pahoa Mahagafanau, Matahi Pambrun, Marc Susini e o crítico de arte português Alexandre Melo. A sinopse divulgada pela produtora, Rosa Filmes, situa a trama na ilha do Taiti, na Polinésia Francesa, e apresenta o Alto-Comissário da República De Roller, representante do Estado francês, como alguém que “toma constantemente o pulso de uma população local da qual a raiva pode emergir a qualquer momento. Tanto mais que um rumor se torna insistente: foi avistado um submarino cuja presença fantasmagórica anunciaria um reinício dos testes nucleares franceses.”

Nas “Special Screenings” – Fora de Competição, da Selecção Oficial do Festival de Cannes, será exibida a nova longa-metragem de Tiago Guedes, “Restos do Vento”, produzido pela Leopardo Filmes, de Paulo Branco, RTP e ARTE France Cinéma. Será a estreia mundial da obra escrita a quatro mãos pelo realizador e pelo encenador e dramaturgo Tiago Rodrigues, atual diretor artístico do Festival de Avignon.

Albano Jerónimo, Nuno Lopes, Isabel Abreu, João Pedro Vaz, Gonçalo Waddington e Leonor Vasconcelos dão vida a “uma tradição pagã numa vila do interior de Portugal que deixa traços dolorosos num grupo de jovens adolescentes. 25 anos depois, ao reencontrarem-se, o passado ressurge e a tragédia instala-se”.

Quinzena dos Realizadores e Semana da Crítica

“Fogo-Fátuo”, a nova longa-metragem de ficção do realizador João Pedro Rodrigues, representa Portugal na Quinzena dos Realizadores. Trata-se de uma coprodução luso-francesa que reúne no elenco Mauro Costa, André Cabral, Miguel Loureiro, Margarida Vila-Nova, Cláudia Jardim, Joana Barrios, João Caçador, João Villas-Boas e João Reis Moreira.

Na Semana da Crítica, um dos programas paralelos do Festival de Cinema de Cannes, vão estar em competição três coproduções.

“Alma Viva”, a primeira longa-metragem de ficção da luso-francesa Cristèle Alves Meira (uma coprodução entre França, Bélgica e Portugal), é protagonizada por Salomé, uma menina de dez anos que vai passar férias com a avó e que se culpabiliza pela morte dela, sem compreender o que aconteceu.

O filme foi rodado no verão de 2021 na região transmontana de Vimioso, no distrito de Bragança, onde a realizadora tem raízes familiares e onde já filmou anteriormente. E conta com as interpretações de Ana Padrão, Esther Catalão, Duarte Pina, Nuno Gil, Pedro Lacerda, entre outros.

Trata-se de um regresso de Cristèle Alves Meira à Semana da Crítica de Cannes, espaço onde já apresentou duas curtas-metragens: “Campo de Víboras”, em 2016, e “Invisível Herói”, em 2019.

A animação “Ice Merchants”, terceira obra de João Gonzalez, com coprodução entre Portugal, França e Reino Unido, é o primeiro filme português de animação a integrar a Semana da Crítica de Cannes, segundo a Agência da Curta-Metragem. No filme, João Gonzalez assina a realização, direção de arte, composição e interpretação da banda sonora. O trabalho de animação contou com a colaboração da polaca Ala Nunu.

A primeira longa-metragem de Céline Devaux, “Toda a gente gosta de Jeanne”, tem estreia mundial marcada para as sessões especiais da Semana da Crítica, e conta-nos a história da protagonista que, “afundada em dívidas, tem de vir a Lisboa para vender o apartamento da mãe, falecida há um ano. No aeroporto, encontra Jean, um antigo colega de escola excêntrico e algo intrusivo”.

A Semana da Crítica é organizada pelo Sindicato dos Críticos de Cinema de França, em paralelo ao festival de Cannes, e foca-se nos novos talentos, apresentando uma seleção de primeiras e segundas obras. Pode consultar aqui toda a programação do 75º Festival de Cinema de Cannes, que decorrerá na cidade homónima de 17 a 28 de maio.