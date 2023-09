Nem só de novos jingles e de logotipos renovados se faz um rebranding. A Rádio Comercial, a mais ouvida em Portugal, assume que quer liderar o mercado de áudio em Portugal. O repto mais ouvido na Sampaio e Pina (sede das rádios da Bauer) não podia ser mais taxativo: “Isto não é só rádio, isto já é outra coisa”, diz o diretor da estação, Pedro Ribeiro.

15 Setembro 2023, 19h30

Líder de audiências em Portugal, a Rádio Comercial apareceu esta semana de “cara lavada”: novos jingles, um logo renovado, aposta em novas vozes, mas, acima de tudo, uma renovação que passa por uma aposta estratégica da estação enquanto marca de áudio e não apenas de rádio. “E tudo ao mesmo tempo”, começa por explicar Pedro Ribeiro, diretor da Rádio Comercial, em entrevista ao JE. E se em equipa que ganha não se mexe, quão arriscado foi mexer numa fórmula vencedora? “Não queria que um dia olhássemos para a marca e acontecesse o mesmo que aconteceu com a Kodak ou à Nokia: um dia eram líderes e no outro, não perceberam o que estava a acontecer”.

A propósito da nova estratégia da estação em mapear o mercado de áudio em Portugal, o responsável máximo da estação adquirida há dois anos pela Bauer Media Audio Portugal (negócio de quase 70 milhões de euros que envolveu também outras marcas) realça que a Comercial não pode ficar “fechada num modelo tradicional” e dessa forma “há que alargar o âmbito da estação”. “Já o fazíamos, mas chegou a altura de dizer com convicção e com veemência que o fazemos. Estou a falar de podcasts, conteúdo para YouTube, TikTok, conteúdo puro e duro. É mostrar que a estação está lá e que é mais do que uma rádio”, realçou Pedro Ribeiro.

