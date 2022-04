Nas limpezas de Primavera, dê outro uso a bens que já não necessita 

Segundo a Agência Portuguesa do Ambiente a produção total de resíduos urbanos em Portugal continental foi, no ano de 2020, de aproximadamente 5, 01 milhões de toneladas (+0,1% face a 2019). Nestas toneladas de lixo, muito dele plástico, certamente encontramos produtos que poderiam ser recuperados ou reutilizados. No nosso planeta não há matéria-prima suficiente para acompanhar a produção (desenfreada, por vezes) de produtos, nem tão pouco área disponível para fazer desaparecer todos os produtos que já descartámos.

A tal “tralha” pode conhecer outro fim que não o contentor de resíduos. Por exemplo, a roupa em perfeitas condições que já não usámos ou não nos serve poderá partilhada com amigos, familiares ou instituições de solidariedade. Mesma aquelas peças de vestuário já gastas poderão ser renovadas como panos para limpeza.

E são tantos os gestos simples de dar novas vidas aos objetos. É só dar largas à imaginação e arregaçar as mangas: aproveitar recipientes e frascos para guardar compotas, especiarias, mercearia, pregos, parafusos e outras peças. Recuperar peças de mobiliário, aproveitar material de escritório e papel, não desperdiçar sobras alimentares… enfim, ideias não faltarão a todos os consumidores.

É urgente reparar eletrodomésticos, outros equipamentos e produtos. A via da reparação é gratuita do período da garantia e é sempre possível. A troca imediata do bem não é a solução mais sustentável. Com a reparação do produto consegue-se evitar o desperdício.

Finalmente, não se esqueça da reciclagem! Uma máquina de lavar tem metal e plástico que podem dar origem a novos produtos, caixas de cartão que podem ser transformadas em novas caixas ou em papel higiénico, metal de uma lata que pode vir a ser incorporado num carro.

Repensando o consumo, reutilizando, reparando e reciclando estamos a diminuir a nossa pegada ecológica e proteger o planeta. Um pequeno gesto do consumidor pode contribuir para que todos, produtores, distribuidores, empresas, retalhistas, famílias, mudem o seu comportamento.

