Natal e Fim de Ano nos hotéis da Bensaude Hotels Collection, nos Açores

Há muito que os Açores se tornaram um destino de eleição durante todo o ano, incluído no inverno, com as águas quentes e as experiências de bem-estar, os jacuzzis termais e o icónico Tanque Termal do Parque Terra Nostra, a ganharem um novo destaque. Por isso mesmo, as ilhas são o destino ideal para desfrutar de uma pausa durante as festas de Natal e Passagem de Ano ou, simplesmente, para desfrutar de uma revigorante refeição – afinal, a gastronomia é também outro dos atrativos.

O S. Miguel Park Hotel, a unidade familiar da Bensaude Hotels Collection em Ponta Delgada, sugere um jantar na noite de Consoada. No dia 25 de dezembro, está programado um almoço a três momentos, com entrada, prato de peixe e prato de carne.

Já na ilha Terceira, o Terceira Mar Hotel, também apresenta menus para a noite de 24 de dezembro e o almoço de Natal, no dia seguinte. Ambas as propostas são em regime de buffet, composto por uma seleção de pratos frios e quentes. O preço é de 35,00€ por pessoa (as crianças dos 3 aos 12 anos têm 50% de desconto), e as bebidas estão incluídas.

Para quem procura entrar no Novo Ano com o pé direito (e, viajando a partir do Continente, ganhar mais uma hora em 2022 – dadas as diferenças de fuso horário), as propostas recaem, primeiramente, sobre o 5 estrelas Grand Hotel Açores Atlântico. A pouco metros da Marina de Ponta Delgada, este hotel sugere uma a três noites de alojamento em quarto duplo standard, com vista da cidade, um cocktail de chegada, Jantar de Gala de Fim de Ano, Ceia, vista para o fogo de artificio com champanhe e passas e música ao vivo com serviço de bar aberto. Os preços variam entre os 263,50€ e 410,50€, por pessoa.

Nas Furnas, o Terra Nostra Garden Hotel – que acabou de ser distinguido com o galardão de “Best Countryside Hotel” nos Prémios Condé Nast Johansens, o único hotel do arquipélago açoriano a sagrar-se vencedor – sugere duas noites de alojamento em quarto duplo standard, Jantar de Gala de Fim de Ano, fogo de artificio com passas e champanhe, música com bar aberto e pequeno-almoço especial de Ano Novo. A proposta inclui ainda alguns extras, tais como, jogos e atividades para crianças, animadoras infantis, música ao vivi no The Gardener diariamente e desconto de 10%, bem como, nos tratamentos da semana do Wellness Place. A partir de 390,00€ por pessoa.

Voltando a Ponta Delgada, o Hotel Marina Atlântico, apresenta pacotes a partir de uma noite de alojamento em quarto duplo standard com vista para a montanha, jantar de fim-de-ano e música ambiente no Restaurante Escuna, bem como, vista para o fogo de artificio na Marina acompanhado por espumante e passas. Os preços começam nos 134,00€ por pessoa para uma noite e 224,00€ por pessoa para três noites.

Para quem procura uma unidade familiar onde possa desfrutar de um fim de ano entre os seus, com família ou amigos, o S. Miguel Park Hotel, também em Ponta Delgada, propõe três noites de alojamento em quarto duplo standard, welcome drink à chegada, jantar de fim de ano no Restaurante Atlântida. A partir de 170,00€ por pessoa.

Por fim, o Terceira Mar Hotel, em Angra do Heroísmo, na Terceira, apresenta um pacote que inclui uma noite de alojamento em quarto duplo standard com vista mar, jantar de Fim de Ano no Restaurante Monte Brasil, animação com DJ depois de jantar e oferta de espumante à meia-noite. A partir de 109,50€ por pessoa.

Como complemento da estadia, a Bensaude Hotels Collection convida a desfrutar das águas quentes de S. Miguel, começando nas águas termais do Parque Terra Nostra, com o icónico Tanque Termal cuja temperatura da água, repleta de minerais, ronda os 35 a 40 graus, e passando pela Caldeira Velha, Poça Dona Beija, Caldeiras de Ribeira Grande ou Ferraria, este último caso com água quente do mar. Aproveitando a enchente das ribeiras é também possível visitar trilhos com as mais belas cascatas e praticar canyoning para os mais aventureiros. Para relaxar sugere-se ainda visitar e desfrutar de uma boa chávena de chá nas plantações da ilha. Na Terceira, o destaque vai para a visita às grutas, miradouros e centro histórico, classificado como Património Mundial pela Unesco.

Reservas Aqui