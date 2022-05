NATO aumentará presença no mar Báltico caso a Suécia avance com candidatura

A NATO anunciou a intenção de aumentar a presença nas fronteiras da Suécia e no mar Báltico, caso o país nórdico decida avançar com uma candidatura à aliança, confirmou o secretário-geral, Jens Stoltenberg, à emissora pública sueca “SVT”.

A Suécia e a vizinha Finlândia permaneceram fora da aliança, mas a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014 e a invasão à Ucrânia levaram os países a reconsiderar as suas políticas de segurança, com a adesão à NATO a parecer cada vez mais provável.

Os dois países estão à procura de garantias de proteção militar durante o processo de solicitação, que pode demorar até um ano para ser aprovado por todos os membros da NATO.

Em abril, Suécia e Finlândia concordaram em enviar pedidos, simultaneamente, de adesão à NATO, espera-se que ambos os países tomem uma decisão sobre se avançam com o pedido de adesão à NATO, ainda este mês.

“Estou convencido de que encontraremos soluções para as necessidades de segurança que a Suécia terá num período de transição”, disse Stoltenberg à “SVT”.

“A partir do momento em que a Suécia se candidate, e com a NATO a demonstrar vontade para que o país adira, há uma obrigação muito forte da Aliança em garantir a segurança da Suécia”, disse Stoltenberg, acrescentando que a inclusão do país implicará uma presença reforçada no mar Báltico.

Moscovo alertou a Suécia e a Finlândia sobre as “sérias consequências” da adesão e que, em consequência, poderia deslocar armas nucleares e mísseis hipersónicos para o enclave europeu de Kaliningrado caso os países se tornem membros da NATO.

Na quarta-feira, a ministra dos Negócios Estrangeiros da Suécia, Ann Linde, disse que os EUA deram à Suécia “garantias de segurança” para o período de inscrição, mas esclareceu que “não são garantias de segurança concretas”.