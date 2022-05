NATO. Decisões cruciais esperadas na Finlândia e Suécia esta semana (com áudio)

Aderir ou não aderir? A resposta a esta pergunta, por parte da NATO, relativamente à Finlândia e Suécia está para chegar esta semana.

Se o presidente da Finlândia, Sauli Niinistö, e os social-democratas governantes de ambos os países se manifestarem a favor da adesão nos próximos dias, a NATO poderá em breve adicionar dois novos membros, diz a “Associated Press”.

A adesão representaria um desenvolvimento histórico para os dois países nórdicos: a Suécia evitou alianças militares por mais de 200 anos, enquanto a Finlândia adotou a neutralidade após ser derrotada pela União Soviética na Segunda Guerra Mundial.

A adesão à NATO nunca foi seriamente considerada em Estocolmo e Helsínquia até que as forças russas atacaram a Ucrânia a 24 de fevereiro. Desde então, da noite para o dia, a conversa em ambas as capitais mudou de “porque devemos nos juntar?” para “quanto tempo vai demorar?”. Entretanto, a 25 de abril os dois países concordaram em preparar um pedido conjunto de adesão à NATO.

Juntamente com a resistência ucraniana obstinada e as amplas sanções ocidentais, a adesão da Finlândia e Suécia demonstra que a invasão não está a correr exatamente como o presidente russo, Vladimir Putin previa.

Se a Finlândia e a Suécia aderirem à aliança, a Rússia estará completamente cercada por países da NATO no Mar Báltico e no Ártico.

De recordar que ambos os países quiseram avançar para a adesão à NATO mesmo com as advertências do Kremlin. A 4 de maio a porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, voltou a ameaçar a Finlândia e a Suécia, caso os dois países aderiram à NATO. De acordo com Zakharova se os países avançarem haverão “consequências”.