NAV lança concurso para aquisição de equipamentos de radar para a Madeira

O concurso para a aquisição de dois equipamentos de radar para o Aeroporto da Madeira deve ser lançado até ao final do semestre, anunciou a NAV – Navegação Aérea de Portugal, indicando que o investimento será suportado pela empresa.

O financiamento para a aquisição de ambos os equipamentos [Radar de Banda X e Lidar] está já garantido no orçamento da NAV, não tendo por isso havido necessidade de o Governo incorporar essa despesa no Orçamento do Estado para 2022″, refere a empresa em comunicado.

A NAV adianta que está a trabalhar diretamente com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na revisão das especificações técnicas de forma a completar o caderno de encargos que será apresentado aos potenciais fornecedores.

“Para esse efeito, equipas das duas empresas deslocar-se-ão ao Funchal nos dias 4 a 6 de maio para a realização do ‘site survey’ e conclusão das peças do procedimento relativas ao concurso público internacional”, lê-se no comunicado.

De acordo com a NAV, a escolha dos fornecedores deverá ser efetuada até ao final do ano, cumprindo o previsto no cronograma do Grupo de Trabalho para o Estudo dos Problemas da Operação Aérea no Arquipélago da Madeira.

O relatório do grupo, divulgado em julho de 2021, aponta, entre outras, para a aquisição de dois equipamentos que permitem uma medição mais precisa dos ventos, contribuindo para a melhor operacionalidade do Aeroporto Internacional da Madeira, frequentemente afetado por essa situação.

O estudo indica que os equipamentos, avaliados em 4,5 milhões de euros, deveriam ser adquiridos no decurso do primeiro semestre de 2022, o que permitiria a sua instalação até ao final do ano.