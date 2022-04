NAV Portugal controlou mais 208% voos em relação a 2021, mas não recuperou níveis pré-pandemia

A NAV Portugal geriu 156,1 mil voos no espaço aéreo português durante o primeiro trimestre de 2022, o que significou um aumento de 208% (50,7 mil voos) em relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com os dados revelados pela empresa em comunicado esta quinta-feira, 28 de abril.

Este valor representa uma recuperação para 85% para os níveis registados em igual período de 2019, altura em que a NAV controlou 184,4 mil voos em território nacional. Analisando apenas o mês de janeiro de 2022, verificou-se uma quebra de 21,3% face ao mesmo mês de 2019, mas em março este valor registou uma quebra de -10,3%.

A empresa controla as aterragens, descolagens e sobrevoos em duas regiões do espaço português: Lisboa e Santa Maria, numa área de 5,8 milhões de km2.

Em Lisboa, onde estão incluídos os movimentos aéreos em Portugal Continental e na Região Autónoma da Madeira, a NAV Portugal geriu 122 mil voos no período em análise, uma quebra de 17% (146,8 mil movimentos controlados) em relação ao mesmo período de 2019.

Já em comparação com o primeiro trimestre do ano passado (33,8 mil movimentos) a empresa teve na região de Lisboa um aumento de 260% no controlo de movimentos.

No que diz respeito a Santa Maria que engloba a área do Oceano Atlântico Norte e a Região Autónoma dos Açores, a NAV Portugal apresentou no primeiro trimestre um controlo de tráfego que ficou 8,2% abaixo do registado no mesmo período de 2019, com 34,5 mil movimentos.

Por sua vez, e em comparação com o primeiro trimestre de 2021 (16,8 mil movimentos), a empresa verificou uma subida de 104,5%.