Navigator e sindicatos fecham acordo para atualização das remunerações e progressão de carreira

A Navigator e os sindicatos fecharam um acordo histórico para atualização de salários, prémios e progressão de carreiras, anuncia a empresa em comunicado.

“A The Navigator Company (negócio de pasta e papel) e as Organizações Representativas dos Trabalhadores (ORTs) concluíram com sucesso um acordo laboral que terá a duração de 2 anos (2022 e 2023)”, anuncia a empresa de pasta e papel em comunicado.

O acordo, que abrange cerca de 1.700 técnicos operacionais, fixa o salário mínimo de entrada para colaboradores em início de carreira nos 872 euros, a partir de dia 1 de dezembro de 2022, com progressão automática para o escalão seguinte (907 euros) em caso de avaliação positiva no prazo de um ano.

“Estes aumentos de remuneração base contam ainda com o reflexo proporcional nos subsídios de turno entre 10% a 25% de majoração quando aplicáveis”, diz a empresa.

A Navigator garante também a atualização geral de pelo menos 0,9%, com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2022, “garantindo-se um mínimo absoluto em função da remuneração base mensal dos colaboradores”. A saber 25 euros para remunerações base inferiores a 900 euros (mínimo de 2,8% de aumento); 20 euros para remunerações base iguais ou inferiores a 900 euros e até 1.050 euros (1,9 a 2,2% de aumento); e 15 euros para remunerações base superiores a 1.050 euros (0,9 a 1,4% de aumento).

Juntamente com o prémio de produtividade instituído em 2022, estes incrementos podem materializar-se num acréscimo mínimo de 65 euros mensais adicionais para as remunerações do escalão de 790 euros e mais de 120 euros mensais relativamente ao salário médio de 1.450 euros, que representa um acréscimo de 8,2%.

Entre outros benefícios e regalias, o acordo inclui o pagamento da comparticipação do seguro de saúde, que produzirá efeitos a partir de 1 de janeiro de 2023, “o que implicará que o trabalhador assumirá apenas 8 euros mensais da comparticipação do cônjuge num seguro que abrange a totalidade do agregado familiar sendo um dos seguros mais completos do mercado”.

“Este entendimento, algo nunca antes alcançado, é particularmente importante no ambiente de grande incerteza económica e social em que vivemos, e permitirá à empresa continuar a investir nos negócios atuais e na diversificação da sua atividade, bem como continuar a reforçar o aumento de rendimento disponível dos colaboradores, medida particularmente importante no período em que vivemos”, avança a Navigator.

A empresa que tem como CEO Antonio Redondo destaca que “para além das vantagens inerentes a um acordo de 2 anos, o reforço do mérito e do papel da remuneração variável como pilares críticos tornam-se elementos distintivos a realçar”.

O mesmo acordo com os sindicatos implementa algumas medidas de aceleração do normal processo de Progressão de Carreiras, acordadas em 2021, nomeadamente a passagem na horizontal para o escalão imediatamente seguinte, a partir de 1 de dezembro deste ano, para todos os colaboradores com uma avaliação de desempenho positiva, o que representa mais de 80% da população de Técnicos Operacionais em causa e um aumento superior a 4% vigente até 31 de dezembro de 2023, revela a empresa.

“Este novo acordo vem, assim, ao encontro do propósito da empresa de que são as pessoas, a sua qualidade de vida e o futuro do planeta que nos inspiram e nos movem e, por isso, diariamente, vamos, como sempre fizemos, continuar a trabalhar para contribuir para um futuro coletivo melhor”, conclui a papeleira.