Navigator fecha acordo para produzir combustível verde para aviação em Portugal

A Navigator Company e a empresa alemã P2X Europe pretendem investir entre 550 e 600 milhões de euros no desenvolvimento de uma fábrica em Portugal para produzir, em larga escala, combustíveis não fósseis para o setor da aviação, a partir do hidrogénio verde e do CO2 biogénico. O anúncio foi feito na tarde desta quinta-feira, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) no mesmo dia em que a empresa portuguesa ainda vai divulgar os resultados para o primeiro semestre do ano.

No entanto, o projeto apenas avança com “incentivos adequados” por parte do Governo português e da União Europeia, salienta a Navigator.

De acordo com o comunicado, as duas empresas “celebraram um acordo de princípio para a criação de uma joint venture – a P2X Portugal – para desenvolver uma unidade industrial de última geração para produzir, em larga escala, combustíveis não fósseis para o setor da aviação, também conhecidos como e-SAFs (e-Sustainable Aviation Fuels) – jet-fuel (querosene) sintético, neutro em carbono, produzido a partir de hidrogénio verde e CO2 biogénico”.

De acordo com a Navigator, a joint venture reúne, por um lado, “o vasto know-how da P2X Europe, precursora no desenvolvimento de projetos PtL (Power-to-Liquids) a nível internacional e trader experiente em combustíveis líquidos” e, por outro lado, a experiência industrial da Navigator “na gestão de biorrefinarias e florestas sustentáveis”.

“A instalação da P2X Portugal no complexo industrial da Navigator na Figueira da Foz marca um passo fundamental para Portugal e para a Europa no caminho para a construção de um ecossistema totalmente integrado de produção de combustíveis verdes”, salienta a empresa portuguesa. O arranque comercial do projeto está marcado para 2026, mas depende do “cumprimento de condições precedentes” e “à decisão final de investimento, prevista para ocorrer até meados de 2023”.

Segundo a Navigator, existem várias condições precedentes para o projeto avançar, entre elas “a obtenção de incentivos adequados ao investimento proporcionados pela União Europeia e pelo Governo Português”.

O investimento previsto para as duas primeiras fases de desenvolvimento totalizam entre 550 milhões e 600 milhões de euros para a instalação de produção de H2 verde, na infraestrutura e processo de captura de CO2 biogénico e na capacidade de produção de 40.000 toneladas por ano de crude e combustível sintético.

“O Governo português concedeu ao projeto PtL da P2X Portugal o estatuto de Projeto de Interesse Nacional (PIN), o que atesta a sua força, maturidade e qualidade global”, salienta a Navigator.

As outras condições são a “disponibilidade de energia renovável a preços competitivos (tipicamente eólica e solar)”, o “adequado enquadramento regulatório para a produção de Hidrogénio Verde, a definir no EU Delegated Act atualmente em discussão em Bruxelas” e “acordos de off-take satisfatórios com companhias aéreas de referência”.

Notícia em atualização