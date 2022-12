Navigator sobe prémio de desempenho até 4,5 salários e antecipa um ordenado médio de 1.633 euros em dezembro

A empresa de pasta e papel Navigator, numa altura de perda do poder de compra das famílias devido à inflação e subida dos juros, decidiu atribuir em 2022 a maior compensação de sempre por desempenho e produtividade aos seus trabalhadores.

“A The Navigator Company vai aumentar o Prémio de Desempenho de 2022, que será distribuído no próximo ano aos seus colaboradores e, já no mês de dezembro, vai adiantar o pagamento de uma remuneração mensal, em média 1.633 euros, que será devida no âmbito desse benefício”, refere em comunicado o produtor integrado de floresta, pasta, papel, tissue, soluções sustentáveis de packaging e bioenergia.

A este reforço do rendimento disponível para 2022, “a empresa acrescenta o Prémio de Produtividade, que representa mais um salário, instituído no ano corrente de forma a reforçar o foco na produtividade e o rendimento disponível dos seus colaboradores”.

A empresa liderada por António Redondo diz que “num ano particularmente desafiante, esta é a maior atribuição de prémios da história da Navigator em termos de compensação total por desempenho e produtividade. As medidas anunciadas vêm reconhecer a entrega e o compromisso das ‘pessoas que fazem a Empresa’ na obtenção dos bons resultados de 2022”.

Assim, “todos os colaboradores, técnicos operacionais, quadros médios e quadros superiores, poderão auferir em 2022 um total de 18,5 salários, um aumento substancial em comparação com os 15,9 salários pagos, em média, nos últimos 5 anos”.

A majoração do Prémio de Desempenho – que pode atingir uma média de 3,5 a 4,5 salários –, e o adiantamento extraordinário de uma remuneração mensal desse prémio, habitualmente atribuído após a aprovação das contas anuais da companhia, representam, segundo a empresa, “mais uma iniciativa para a melhoria significativa nas condições remuneratórias dos recursos humanos da Navigator”.

A estes valores, lembra a Navigator, acresce o pagamento do Prémio de Produtividade, uma medida implementada em 2022 e que potencia o pagamento de mais um salário aos colaboradores.

“Neste momento, aplicadas as regras de cálculo deste incentivo já beneficiaram 87% dos colaboradores, dos quais 70% já asseguraram 2/3 do montante global anual. Em janeiro de 2023, será apurada a percentagem de colaboradores que receberá 1/3 do valor em falta”, refere.

A The Navigator Company salienta que estas medidas vêm ao encontro do propósito da companhia de que “são as pessoas, a sua qualidade de vida e o futuro do planeta que nos inspiram e nos movem”. Prova disso é que mais de 96 milhões foram distribuídos aos colaboradores numa década.

“A preocupação com os seus mais de 3.200 colaboradores, tem sido uma prioridade para a Navigator, através da promoção de um conjunto de políticas e de atribuição de recompensas, tendo a empresa distribuído mais de 96 milhões de euros em prémios, nos últimos 10 anos”, relata a empresa.

Adicionalmente, explica a Navigator, os colaboradores dispõem ainda de um conjunto de benefícios no valor de 1,11 salários, que representa um investimento médio anual de 1.815 euros por pessoa e um investimento anual de cerca de 6 milhões de euros por parte da Empresa.

O pacote de regalias da Navigator inclui o Seguro de Saúde, que abrange tanto os trabalhadores, como os agregados familiares; o seguro de vida, que inclui cobertura de morte e invalidez total e permanente; o complemento de doença adicional ao subsídio concedido pela Segurança Social e Fundo de Pensões; o Apoio à Família, que no ano passado abrangeu mais de 1.500 colaboradores e que se materializa através de subsídios para infantários, subsídios de apoio escolar e subsídios para filhos com necessidades especiais; e Bolsas de Estudo.