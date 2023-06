Nesta entrevista, estará em análise uma perspectiva otimista em que este responsável acredita que o Acordo de Paris não é negociável e que o processo é irreversível.

20 Junho 2023, 08h30

Nick Bridge, chefe da diplomacia climática do Reino Unido, é o quinto convidado da série de oito episódios do podcast “Descomplicar as Finanças Sustentáveis”, uma parceria entre o JE, o Centro de Finanças Sustentáveis do ISEG e a Embaixada do Reino Unido em Lisboa. Poderá ouvir este episódio esta sexta-feira, 23 de junho.

“As negociações no COP-27 e as finanças sustentáveis” é o tema deste episódio em que este responsável vai abordar o facto da dinâmica da economia já se encontrar na rota da descarbonização e que esse caminho – do qual a China e a Índia são exemplos – tornou-se irreversível.

Através de conversas com profissionais relevantes no sector das finanças sustentáveis britânico e português, esperamos mostrar o papel do sector financeiro no combate eficaz às alterações climáticas através do apoio aos esforços de descarbonização do Governo e das empresas.

Nesta entrevista, estará em análise uma perspectiva otimista em que este responsável acredita que o Acordo de Paris não é negociável e que o processo é irreversível.