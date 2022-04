As negociações entre a Ucrânia e a Rússia para a obtenção de um acordo de paz ou ao menos, de forma mais comedida entre as duas partes, para um cessar fogo, saíram da agenda dos governos dos dois países, ao mesmo tempo que o lado ucraniano deixou cair o discurso segundo o qual uma parte das pretensões da Rússia (nomeadamente no que tem a ver com o Donbass e as duas repúblicas unilateralmente autónomas ali existentes) podiam ser consideradas por Kiev.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor