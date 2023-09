Para enfrentar esta fase do ano de forma mais equilibrada e consciente, a Deco deixa-lhe alguns conselhos para um regresso às aulas em tempos de inflação e de aumentos da prestação do crédito à habitação.

15 Setembro 2023, 10h00

Setembro, em regra, é um mês financeiramente difícil para as famílias, sobretudo pelo aumento dos gastos com a educação. Este ano a situação é especialmente complicada para as famílias que veem os seus orçamentos ainda mais reduzidos para fazer face a todas as suas despesas. Uma inflação ainda elevada, conjugada com aumenta da prestação do crédito à habitação, leva muitas famílias a terem de fazer uma autêntica ginástica financeira em orçamentos que já não esticam mais.

Para enfrentar esta fase do ano de forma mais equilibrada e consciente, deixamos-lhe alguns conselhos.

Devo preparar o regresso às aulas com antecedência?

É essencial que a família prepare antecipadamente e em conjunto esta época do ano. Começar por elaborar, desde o início do ano lectivo, o orçamento mensal integrando um item destinado a poupança, uma espécie de pé-de-meia para poderá fazer toda a diferença para conseguir enfrentar as despesas do regresso à escola com algum equilíbrio financeiro.

Quais os passos que devo seguir para preparar o regresso às aulas?

Comece por fazer uma lista detalhada dos itens necessários e defina a sua prioridade, de forma que lhe seja possível a cada momento, se necessário, realizar reajustes;

Defina de acordo com o orçamento familiar e a lista de itens necessários o valor que terá para gastar. Assim, terá uma melhor perceção da sua realidade financeira;



Reutilize os materiais de anos anteriores ou que familiares e amigos já não utilizem e partilhem. Para além de poupar algum dinheiro, vai estar a ajudar o meio ambiente;

Pondere utilizar artigos em segunda mão, esta poderá ser uma opção mais económica, principalmente quando falamos em vestiário ou calçado;



Compare preços, analise e avalie descontos e promoções. É importante que realize uma pesquisa prévia e com antecedência do preço dos bens quer em lojas físicas, quer online e verifique se efetivamente a promoção ou o desconto lhe trazem vantagem;



Não se esqueça de pedir fatura com número de contribuinte de forma que possa deduzir as despesas em sede de IRS;



Aproveite os manuais escolares gratuitos, através da plataforma mega onde são disponibilizados vouchers aos encarregados de educação que perm

Verifiquei que não tenho dinheiro para fazer face as despesas com o regresso as aulas, devo recorrer a cartão de crédito ou ao crédito pessoal para fazer face a estas despesas?

Utilizar crédito para adquirir material escolar ou outros itens é uma decisão que deverá ser muito ponderada e consciente e sempre de acordo com a realidade financeira de cada família. Contudo, há que considerar que estamos a falar de créditos que pressupõem o elevado pagamento de juros. Não se esqueça que no mês seguinte terá de pagar a prestação associado ao crédito e que este montante poderá desequilibrar o seu orçamento familiar, levando a um agravamento das dificuldades financeiras e da sua taxa de esforço. Atenção, se não sentiu os efeitos da subida da prestação do crédito à habitação, ainda pode vir a sofrer esse aumento aquando da sua revisão, pelo que contratar qualquer outro crédito é um risco acrescido para o seu orçamento.

Tenho baixos recursos financeiros e não consigo fazer face as despesas escolares, o que posso fazer?

Poderá recorrer à ação social escolar. Este apoio é direcionado a crianças e jovens que integram famílias economicamente vulneráveis, consistindo na comparticipação económica de um conjunto de despesas, como por exemplo alimentação, material escolar, visitas de estudo e em alguns casos até transporte. Para tal, deverá informar-se no estabelecimento de ensino ou junto dos agrupamentos de escolas e das associações de pais sobre os critérios de acesso, o procedimento de candidatura e demais informações. ´

Paralelamente, alguns municípios oferecem kits escolares aos alunos das escolas da sua área de jurisdição, que, em regra, incluem material escolar.

Viva o regresso as aulas com equilíbrio financeiro e siga os nossos conselhos.

