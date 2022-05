Netflix cancela série de Meghan Markle

A Netflix iniciou um processo de revisão da produção de conteúdos animados e decidiu cancelar a série familiar “Pearl” desenvolvida por Meghan Markle. O anúncio foi realizado ao dia de ontem pela plataforma de streaming.

A série agora cancelada foi anunciada no verão passado e fez o deleite dos fãs dos Duques de Sussex, sendo que tinha Meghan como criadora e produtora executiva. A série familiar falava das aventuras de uma jovem de 12 anos inspirada por históricas femininas.

Apesar de deixar a série familiar animada, a Netflix assumiu continuar a trabalhar em projetos com a fundação Archewell, nomeadamente a série documental “Heart of Invictus”, que falam sobre os jogos que decorreram no mês passado em Haia.

Esta era a primeira produção sob a marca Archewell, criada pelos duques em 2020 como veículo para as suas novas carreiras depois da mudança para os Estados Unidos.

Atualmente, a Netflix está a lutar pelo domínio entre todas as plataformas de streaming, uma vez que anunciou a queda do número de subscritores no primeiro trimestre e as ações negociadas em bolsas foram prejudicadas. Mas as notícias internacionais dão conta que a plataforma já se encontrava a abandonar projetos antes do fim do trimestre desastre.

“Os gastos excessivamente elevados com conteúdos da Netflix estão a ser reavaliados. É simplesmente irracionais esperar que os executivos consigam gerir tantos projetos e que muitos deles sejam memoráveis”, apontou o “Deadline” sobre o abandono de projetos, citado pelo “The Guardian”.

A Archewell Productions não emitiu qualquer comentário sobre se irá avançar na produção independente de “Pearl”. Além da produção de Meghan Markle, a Netflix deixou ainda cair duas séries animadas: “Dino Daycare” e “Boons and Curses”.