Netflix perde 200 mil subscritores no primeiro trimestre. Este é o primeiro recuo numa década

O império da Netflix parece estar a desfazer-se aos poucos. No primeiro trimestre do ano, a plataforma de streaming mais utilizada no mundo perdeu 200 mil assinantes e estima perder muito mais ao longo do ano.

A perda significativa entre janeiro e março de 2022 marca a primeira vez que a plataforma vê o número de subscritores cair no período de uma década, ou seja, desde 2011. Mas se a empresa liderada por Reed Hasting pareceu desanimada aos investidores, estes ficaram ainda mais desanimados: a plataforma perspetiva perder mais dois milhões de subscritores no segundo trimestre, um marco que fará deste o pior trimestre de sempre para a história da empresa que derrotou o Blockbuster.

Atualmente, a empresa conta com 221.64 milhões de subscritores em todos os mercados que opera, mantendo-se ainda longe dos principais concorrentes. Ainda assim, face ao primeiro trimestre do ano passado, a Netflix conseguiu adicionar 14 milhões de subscritores, um crescimento de 6,7%.

“O nosso crescimento de receita desacelerou consideravelmente, como mostram os nossos resultados e projeções. O streaming é sobre conquistar o linear e, como prevíamos, os títulos da Netflix são muito populares globalmente”, lê-se nas primeiras linhas do comunicado enviado aos acionistas da empresa. Entre as principais causas do recuo, a Netflix atribui culpas à pandemia, invasão da Ucrânia, inflação e subida da concorrência.

As receitas da empresa fixaram-se em 7,9 mil milhões de dólares (7,30 mil milhões de euros), um crescimento de 9,8% quando comparado com o período homólogo. Em relação aos trimestres anteriores, este é também o pior trimestre em termos de crescimento de receitas, que no primeiro trimestre de 2021 tinha revelado uma subida de 24,2%. Para o trimestre que termina em junho, a empresa estima um crescimento de 9,7% para 8,053 milhões de dólares (7,44 mil milhões de euros).

Reed Hastings apresentou ainda lucros de 1,6 mil milhões de dólares (1,48 mil milhões de euros), uma quebra face aos 1,7 mil milhões (1,57 mil milhões de euros) apresentados no período homólogo. O lucro trimestral tem revelado bastante volatilidade ao longo do último ano, dado também as apostas efetuadas. Para o segundo trimestre, a empresa perspetiva um lucro de 1,35 mil milhões de dólares (1,25 mil milhões de euros).

“A elevada penetração nos lares – que incluem um elevado número que partilham conta – combinado com a competição, está a criar ventos contrários no crescimento da receita. O grande impulso no streaming dado pela pandemia de Covid-19 ofuscou o retrato da situação até recentemente”, refere a Netflix no mesmo comunicado.

Sabe-se que a perda de assinantes ocorreu em três regiões nas quais a plataforma opera, nomeadamente os Estados Unidos e Canadá, onde estima ter perdido 600 mil. A saída do mercado russo, onde a empresa contava com 700 mil clientes, foi o mais prejudicial para a plataforma devido à invasão da Ucrânia, e a região da Europa, Médio Oriente e África (EMEA) perdeu 300 mil assinantes.

A contrastar com a perda destes mercados, a Ásia engordou as contas da Netflix em um milhão de subscritores.

Ora, a Netflix estima que o serviço esteja a ser partilhado em mais de 100 milhões de lares, algo que acaba por afetar as contas da empresa e que Hastings quer mudar ainda este ano. A plataforma de streaming já anunciou a sua intenção – que não é bem vista pelo mercado – de restringir a partilha de contas, introduzir publicidade nas contas mais baratas e ainda de aumentar os preços (algo que já tem sido feito nos últimos meses).

Afundar em Wall Street

Os fracos resultados da Netflix afetaram as negociações em Wall Street já após o fecho. No after-hours, as ações da plataforma de streaming chegaram mesmo a cair 25% e os títulos da empresa perderam um quarto do seu valor.

Mas não foi só a Netflix que perdeu terreno nas negociações fora de horas. As perdas da empresa de Reed Hastings contagiaram as restantes empresas que têm serviços de streaming espalhados pelo mundo.

A Walt Disney recuou 5,2% e a Warner Bros perdeu 2,8% nas negociações fora de horas.

Desde o início do ano, as ações da Netflix já acumularam perdas superiores a 40%, em muito devido às novidades que têm saído dos gabinetes da empresa.