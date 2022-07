Netflix perdeu quase um milhão de subscritores no segundo trimestre

A Netflix informou que perdeu 970.000 subscritores no segundo trimestre de 2022, um número muito inferior do que estava previsto de que a gigante do streaming perderia dois milhões de assinantes.

Segundo a “CNN Business” a empresa também disse que acrescentaria mais de um milhão de subscritores no terceiro trimestre, um número ligeiramente inferior às expectativas de Wall Street. No entanto, os investidores ficaram claramente felizes com os resultados, e as ações da Netflix alcançaram os 8% na terça-feira.

O lucro do segundo trimestre da Netflix foi de 1,4 mil milhões (1,37 mil milhões de euros), face aos 1,3 mil milhões (1,27 mil milhões de euros) no mesmo trimestre do ano anterior. A receita saltou cerca de 8,6%, para 7,9 mil milhões de dólares (7,71 mil milhões de euros).

A maior perda de assinantes da Netflix veio dos maiores mercados: Estados Unidos e Canadá, onde a empresa disse que perdeu 1,3 milhão de utilizadores no segundo trimestre. Mas isso foi compensado pelo aumento de assinaturas noutros sítios. A série mais assistida foi ‘Stranger Things’, tendo gerado 1,3 mil milhões de horas assistidas.

“O nosso desafio e oportunidade está em acelerar o crescimento de receita, continuando a melhorar nosso produto, conteúdo e marketing, como fizemos nos últimos 25 anos”, disse a empresa em comunicado, acrescentando que está “numa posição de força dada a receita” obtida.

Depois de divulgar em abril que perdeu 200.000 assinantes, levando a uma queda acentuada no preço de suas ações, todos os olhos estavam postos nos resultados do número de assinaturas da Netflix. Na altura, quando revelou perda de subscritores a empresa teve de despedir funcionários e começara a surg dúvidas sobre o futuro da empresa e sobre o negócio de streaming como um todo.

Quanto a soluções para o futuro, a Netflix aponta que poderá vir reprimir a compartilha de senhas. A empresa admite que está na “fase inicial do trabalho para monetizar os [mais de] 100 milhões de lares que atualmente desfrutam, mas não pagam diretamente, a Netflix”.

“Sabemos que será uma grande mudança para nossos membros”, referiu a empresa. “O objetivo é encontrar uma oferta de compartilha paga, fácil de usar que acreditamos que poderá funcionar para os nossos membros e negócio”.