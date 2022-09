Neymar declara apoio a Jair Bolsonaro e redes sociais não perdoam

O futebolista brasileiro Neymar declarou apoio ao atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, na reta final da campanha eleitoral e a poucos dias da primeira volta das eleições presidenciais.

Esta quinta-feira, o jogador que atua no Paris Saint Germain, oficializou o seu apoio a Jair Bolsonaro, candidato à reeleição nas eleições que têm lugar este domingo, mas foi alvo de duras críticas nas redes sociais.

As reações negativas a este posicionamento político de Neymar foram tão intensas que o futebolista sentiu-se obrigado a escrever sobre o tema nas mesmas redes sociais.

Falam em democracia e um montão de coisa, mas quando alguém tem um opinião diferente é atacado pelas próprias pessoas que falam em democracia. Vai entender 😂🤷🏽‍♂️ — Neymar Jr (@neymarjr) September 30, 2022

Neymar declarou o seu apoio a Jair Bolsonaro através de um vídeo publicado na rede social TikTok em que o futebolista canta e dança ao som de uma música que se tornou popular na campanha que apela ao voto no atual presidente do Brasil.

Entre as críticas que são apontadas a Neymar, estão aquilo que os utilizadores das redes sociais acreditam ser algumas contradições no posicionamento do futebolista, nomeadamente a defesa de algumas bandeiras como a igualdade de género e ainda o facto de muitos considerarem que o apoio ao desporto no Brasil sofreu um decréscimo significativo no mandato de Bolsonaro.

Além destas críticas, existe ainda uma associação relativamente a um tema muito sensível para Neymar e que está relacionada com uma dívida milionária (atualmente de 8 milhões de reais) do futebolista ao fisco brasileiro. Nos media do Brasil tem vindo a ser noticiado que o pai de Neymar recorreu a Bolsonaro para reclamar esta dívida, sendo que também existe um processo a correr na justiça em que o jogador contesta o montante.