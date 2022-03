NFT que vale 350 mil dólares acabou de ser vendido por 115 dólares num desconto de 99,9%

Um dos NFTs mais populares e mais caros do mundo e que vale 350 mil dólares (cerca de 313,88 mil euros), acabou de ser vendido por 115 dólares (cerca de 103,13 euros). Até ao momento, ainda não se percebeu se o valor da venda deveu-se a um ataque informático ou erro.

De acordo com os dados da OpenSea, uma das mais populares plataformas de compra e venda de NFTs, mostra que o dono anterior do NFT vendeu o seu “Bored Ape” número 835 por 115 DAI que equivale a 115 dólares (103 euros). Essa venda é 99,9% menos que o valor mais baixo que podia comprar um NFT desta coleção.

Para além desta venda, o dono deste NFT também vendeu o seu “Mutant Ape”, um outro non fundgible token de uma coleção bastante conhecida com alguns dos NFTs mais conhecidos do mundo. Vendeu o seu Mutant Ape número 11670 por 25 DAI, ou seja, 25 dólares (22 euros) ao mesmo comprador. O preço mais baixo a que um Mutant Ape pode ser comprado é de 22,6 Ethereum, ou seja, mais de 65 mil euros.

Ainda não é certo qual é a razão para o dono destes NFTs, que valem consideravelmente, mais haveria de aceitar estes valores com descontos enormes. A situação torna-se particularmente estranha se for tido em conta que o dono deste NFT rejeitou propostas superiores a 600 mil euros para o primeiro NFT.

Para além disso, esta venda representa uma grande perda de capital para o vendedor do NFT que o comprou em agosto do ano passado por quase 50 mil euros.

Quando questionado sobre a situação, o vendedor deste NFT disse ao “The Block” que estava a “tentar perceber o que se passou”. Disse ainda que as suas contas têm muita segurança e seria “difícil ser um ataque informático”. Esclareceu ainda que não iniciou qualquer transação.