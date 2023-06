O Município de Coruche promove um evento para todas as idades, assente nas seguintes áreas: cultura, lazer, saúde e família. Durante todo o dia vai ainda acontecer um ‘Mercadinho de Verão’, com produtos locais, artesanato e design.

28 Junho 2023, 18h57

Teatro musical infantil, um atelier de arte, fotoshooting, crossfit, pilates, ioga, mindfulness, bodybalance, dança, jazz, vinho e mercadinho de verão. Muita animação, não é verdade? Tudo isto vai acontecer no próximo fim de semana em Coruche.

Na sequência das obras de requalificação do Jardim 25 de Abril, que transformou aquele espaço verde, num moderno e multifacetado parque urbano, é agora tempo de criar uma dinâmica própria para aquele equipamento coletivo, que vise a sua utilização e usufruto, por parte da população local, bem como, o aproveitamento turístico do mesmo, numa perspectiva de atração de visitantes e novos públicos.

O passado do Jardim 25 de Abril, tem ligações à música, à cultura (algumas edições da Feira do Livro ali realizadas), ao lazer, ao bem-estar e à família (serviu de cenário a muitas sessões fotográficas de casamentos, batizados e outras celebrações).

O novo Jardim 25 de Abril tem condições extraordinárias para que seja utilizado de forma multidisciplinar e intergeracional.

O Município de Coruche organiza, no domingo, dia 2 de julho, um evento para um público transversal, assente nas seguintes áreas: cultura, lazer, saúde e família.

Cultura

Arte no jardim: atelier com a artista plástica: Maria do Carmo Moser.

Odac no Jardim: a Oficina d’Artes de Coruche, apresenta as suas diversas valências artísticas, num espetáculo que encerra o ano de atividades: dança e música.

Jazz se faz tarde no jardim (a partir das 18h30): concerto ao final da tarde com trio de jazz, em formato acústico, aproveitando um anfiteatro natural criado no jardim, o 003 Jazz Trio, do grande saxofonista Gonçalo Prazeres, interpretam um repertório easy listening, onde os hinos e standards do jazz estão em destaque, Miles Davis será um nome incontornável.

Lazer & Saúde

Uma (entre as 8h30 e as 10h30) com diversas iniciativas a decorrer em simultâneo: crossfit, yoga, pilates, mindfulness e bodybalance, com a participação dos operadores locais – Associação Desportiva de Coruche Box Cross Training e ODAC.

Família

Teatro Musical “O Jardim da nossa infância”. As cantigas de sempre “Atirei o Pau ao Gato”, “A Loja do Mestre André”, “Olha a Bola Manel”, entre outras fazem parte deste espetáculo, em que o público é chamado a participar. Há ainda fotoshooting fotográfico para famílias mais tarde recordarem, pela lente de fotógrafos locais. Estas ações servem de gatilho para uma ampla campanha de comunicação e promoção, nos media tradicionais e digitais, bem como, nas redes sociais.

Durante todo o dia vai ainda acontecer um ‘Mercadinho de Verão’, com produtos locais, artesanato e design.