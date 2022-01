Noite eleitoral é no “Jornal Económico”. Saiba o que ver e ler no Especial Legislativas 2022

O “Jornal Económico” está a preparar uma cobertura especial e de cariz multiplataforma que irá levar até si todas as informações e análises que contam na noite eleitoral deste domingo.

Durante todo o dia, o site do JE estará atento a todas as incidências eleitorais: das reações dos líderes políticos a como está a decorrer todo o processo de votação. A partir das 19h00, iremos divulgar os dados referentes à abstenção e às 20h00, as primeiras projeções que poderão determinar os resultados da noite eleitoral. Ao longo da noite da noite, conheça todas as reações dos vencedores e vencidos das eleições legislativas.

Na plataforma multimédia JE TV, estamos a preparar uma emissão especial em direto dos estúdios do JE e com analistas especializados que irão tomar o pulso a todos os cenários possíveis e que irão determinar a governabilidade em Portugal nos próximos quatro anos. Esta emissão inicia-se às 19h30 e só irá terminar às 22h00.

João Marcelino, redator-principal do JE; Vera Gouveia Barros, economista e Helena Ferro de Gouveia, gestora e consultora, irão analisar em estúdio todas as incidências eleitorais: dos cenários de governabilidade ao papel do Presidente da República na nova solução de Governo que irá sair deste escrutínio.

Nos estúdios da JE TV, nesta noite eleitoral, estará o economista Rui Leão Martinho e o fiscalista Samuel Fernandes de Almeida: estes especialistas irão focar-se nos cenários económicos, na fiscalidade e nas empresas, num contexto em que a eficácia na execução do Plano de Recuperação e Resiliência será fulcral no desenvolvimento do contexto económico do país.

Estes painéis serão moderados por José Carlos Lourinho, editor de multimédia do JE, que contará com o jornalista João Santos Costa que estará atento às primeiras projeções às 20h00, ao desenvolvimento dos resultados e a todas as reações nesta noite decisiva para o futuro do país.

Ao longo da noite, terá ainda oportunidade de ouvir as versões áudio de todas peças da noite eleitoral do JE, com uma playlist especial no Spotify, da responsabilidade do jornalista Nuno Braga.

Segunda-feira, dia 31, o JE irá continuar atento ao rescaldo das eleições legislativas, com dois podcasts que poderão ser ouvidos nesse dia. Assim, não pode perder o último episódio de “São Bento, 22”, com as participações especiais de Filipe Alves, diretor do JE, Ricardo Santos Ferreira, subdiretor de Política e Sociedade e João Marcelino, redator-principal do JE. Ainda nessa segunda-feira, ouça um episódio especial do podcast do JE “Maquiavel para Principiantes”, com a análise do consultor de comunicação Rui Calafate aos protagonistas da noite das eleições.