Nomeada Comissão Executiva do Banco Montepio para mandato até 2025

Tal como avançado pelo Jornal Económico, o Conselho de Administração do Banco Montepio nomeou esta segunda-feira, em reunião, a Comissão Executiva para o mandato 2022-2025, depois da luz verde do Banco de Portugal.

Em comunicado, o banco confirmou o início de funções do novo Conselho de Administração e composição atual dos Órgãos de Administração e Fiscalização.

“Concluído o processo de fit and proper e na sequência da autorização concedida pelo Banco de Portugal, conforme comunicado ao Banco Montepio a 20 de julho, informa-se a composição dos Órgãos de Administração e Fiscalização da Instituição, bem como da Mesa da Assembleia Geral, para o quadriénio 2022/2025, com efeitos a partir do dia 25 de julho de 2022”, diz o comunicado.

Sem surpresas, Pedro Leitão foi confirmado como presidente da Comissão Executiva do Banco Montepio nesta segunda-feira. Na Comissão Executiva Pedro Leitão vai ser acompanhado por Ângela Barros, Helena Soares de Moura, Isabel Pereira da Silva, Jorge Baião e José Carlos Mateus.

Como administradores não executivos ficam Clementina Barroso, Eugénio Baptista, Florbela Frescata Lima, Maria Cândida Peixoto e Maria Lúcia Ramos Bica.

A Comissão de Auditoria é liderada por Clementina Barroso e composta por Florbela Frescata Lima, Maria Cândida Peixoto e Maria Lúcia Ramos Bica.

A Mesa da Assembleia Geral tem como Presidente António Lopes Tavares e como secretário Cassiano da Cunha Calvão.

“A composição dos Órgãos Sociais, aprovada pelos acionistas e pelo Banco de Portugal, obedece a um modelo de governance mais paritário que faz jus ao firme compromisso da Instituição para com a igualdade de género”, diz o Banco Montepio em comunicado.