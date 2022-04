Norte-americanos escolhem Portugal para viver. Número de residentes triplicou na última década

Reformados, millenials ou nómadas digitais. São cada vez mais os norte-americanos que estão a escolher Portugal para viver, sendo que na última década o número de residentes provenientes dos Estados Unidos triplicou no nosso país, de acordo com a edição do “Wall Street Journal” desta terça-feira, 19 de abril.

De resto, só no último ano foram registados 6.921 novos residentes provenientes dos Estados Unidos em Portugal, o que correspondeu a um aumento de 45%. Os incentivos fiscais, custo de vida mais baixo e o clima são algumas das principais razões que levam os norte-americanos a optarem por viver em Portugal.

Outro dos aspetos mais relevantes para esta mudança deve-se à segurança do país, tendo o Instituto para a Economia e Paz, uma organização sem fins lucrativos considerado Portugal o quarto país mais seguro do mundo em 2021.

“Os americanos têm vindo para Portugal nos últimos três anos”, refere ao “WSJ”, Louise Hudson, co-autora do livro “A Worldwide Guide to Retirement Destinations”.

A própria mudou-se mesmo para Portugal com o seu marido em 2014 para viverem a reforma, tendo comprado uma casa com quatro quartos, piscina e vista para o mar na Praia da Luz, no Algarve, por 212 mil euros.

Outro incentivo para a atração de cidadãos estrangeiros para Portugal é o programa dos Residentes Não Habituais (NHR), que permite a alguns residentes estrangeiros pedirem isenções fiscais durante um período de 10 anos.

Por outro lado, a burocracia é um dos problemas com que os estrangeiros se deparam em Portugal, algo que levou a um número crescente de consultores de vistos e consultores que oferecem ajuda mediante o pagamento de uma taxa.

Contudo, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) pede cautela na contratação destes consultores. “Temos várias investigações em curso com consultores e advogados. Algumas pessoas dizem que estão a ajudar os estrangeiros e estão a cobrar dinheiro por isso e algumas vezes é uma fraude”, refere um porta-voz do SEF ao “WSJ”.