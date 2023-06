O projeto inclui bicicletas partilhadas e drones sensorizados que entregam encomendas e medem a qualidade ambiental da cidade, mas também infraestruturas críticas que preveem o risco de acidentes naturais, e as plataformas inteligentes e conectadas, assentes em IoT e 5G-ready, Isto são algumas das soluções inteligentes, desenvolvidas ao abrigo do projeto Link4 Sustainability para tornar […]

21 Junho 2023, 18h20

O projeto inclui bicicletas partilhadas e drones sensorizados que entregam encomendas e medem a qualidade ambiental da cidade, mas também infraestruturas críticas que preveem o risco de acidentes naturais, e as plataformas inteligentes e conectadas, assentes em IoT e 5G-ready, Isto são algumas das soluções inteligentes, desenvolvidas ao abrigo do projeto Link4 Sustainability para tornar as cidades mais sustentáveis e descarbonizadas.

As linhas principais do projeto foram esta quarta-feira apresentados pelo consórcio Link4S, liderado pela NOS, em parceria com a Mobileum, Exatronic, REN, Portgás, Wyze, Beyond Vision, CEiiA, DTx – Digital Transformation CoLAB, INL e Universidade do Minho.

“O projeto materializa benefícios efetivos para as pessoas e cidades, ao permitir melhorar a qualidade de vida e reduzir o impacto ambiental através da implementação de soluções digitais sustentáveis nos ecossistemas de mobilidade e energia”, lê-se no comunicado.

Manuel Ramalho Eanes, administrador da NOS, líder do consórcio Link4S, sublinhou que “a União Europeia assumiu o compromisso de liderar a ação climática global através de uma economia europeia competitiva e neutra em emissões de CO2 até 2050, sendo a sustentabilidade, clima, descarbonização e utilização eficiente dos recursos os principais impulsionadores para alcançar esta visão de longo prazo”.

“O LINK4S vem contribuir para a concretização deste objetivo estruturante, e transversal à sociedade, através do desenvolvimento de plataformas inteligentes que fomentem as capacidades de sua conectividade para um caminho mais sustentável e com maior qualidade de vida”, conclui.

André Matos, CEO do DTx – Digital Transformation CoLAB, um dos copromotores, destacou “a clareza e a pertinência dos casos de uso do projeto que, através da investigação colaborativa entre a Academia e os parceiros empresarias que integram o consórcio, permitiram o contributo do DTx CoLAB na criação de soluções inovadoras (sistemas ciberfísicos) e a catalisação do conhecimento científico em valor para as empresas e para a sociedade”.

Na área da energia foram desenvolvidas novas funcionalidades e características de monitorização para melhoria de gestão do risco e identificação antecipada de sintomas com capacidade de evoluir para falhas, explique.

“Neste âmbito, desenvolveram-se três projetos-piloto”, diz a NOS. O primeiro – monitorização de juntas de cabos subterrâneos de muito alta tensão –, que monitorizou variáveis como a entrada de água, integridade da tampa de acesso, corrosão e temperatura nas juntas de cabos subterrâneos. Depois há um segundo – torres de transmissão de energia –, que mediu a aceleração (vibração da torre) e dos padrões de velocidade do vento, para determinar a degradação estrutural da torre, ou informação ambiental adicional, como temperatura, humidade e gases com o objetivo de fornecer outras informações que possam ser relevantes na prevenção de incêndios florestais. Por fim um terceiro – intrusão e avaliação de risco em ativos capilares de gás natural – que teve como objetivo monitorizar e detetar remotamente as emissões de CH4 por fuga, uma das maiores preocupações de um sistema de distribuição de gás natural, assim como acessos não autorizados à rede de fornecimento de gás natural.

“No âmbito da mobilidade, foi desenvolvido um novo modelo de mobilidade partilhada e sustentável que permite avaliar os padrões de sustentabilidade de uma cidade através da temperatura, humidade, ruído ou poluição do ar”, explica a NOS.

“Desta forma, consegue-se combinar um modelo de rede sustentável de transportes (através de bicicletas elétricas) e de logística urbana (via drones) com uma rede de sensores fundamentais para captar informação crucial para a monitorização e consequente melhoria de qualidade do meio urbano”, acrescenta a operadora de telecomunicações.

“Desenvolveram-se, nesta área, dois projetos-piloto, um ecossistema de partilha de bicicletas elétricas em que os veículos foram acoplados com sensores capazes de medir tanto a fluidez do tráfego como a qualidade atmosférica (ruído e qualidade do ar)”. Os dados recolhidos são enviados em tempo real para a plataforma, sendo armazenados e processados com recurso a algoritmos inovadores que permitem apoiar a tomada de decisões dos intervenientes envolvidos, cidadãos, gestores municipais, operador de mobilidade ou outros. Esta plataforma de gestão de mobilidade e de sensorização foi também aliada a uma componente de recompensa carbónica, através da plataforma AYR, que calcula as emissões de CO2 evitadas através da utilização de mobilidade sustentável e recompensa os cidadãos através de tokens que podem ser usados para adquirir serviços e produtos sustentáveis.

No segundo projeto-piloto de drones, “foram testados novos serviços logísticos urbanos em meio aéreo e a utilização de drones para monitorizar o ambiente em cidade, permitindo analisar métricas de qualidade do ar/ruído e também monitorizar tráfego e outras vertentes relacionadas com proteção, gestão e segurança em cidade, nomeadamente proteção contra incêndios, cartografia e otimização de rotas de navegação em ambiente urbano”.

O projeto contou com o apoio da Agência Nacional de Inovação (ANI) através do I&D Empresarial – Projetos Mobilizadores, cofinanciado pelo Compete2020, Lisboa2020, Portugal2020, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).