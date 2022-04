NOS vende 350 sites móveis à Cellnex por 155 milhões

A NOS fechou a venda de 350 sites móveis (torres e rooftops) aos espanhois da Cellnex.

“Este acordo reforça a colaboração entre a Cellnex e a NOS em Portugal e representará, em 2022, um pagamento adicional de cerca de 155 milhões de euros, para além dos cerca de 375 milhões de euros, recebidos em 2020, pela venda da NOS Towering”, pode-ser ler no comunicado hoje divulgado pela empresa.

“O impacto esperado, após impostos, no cash flow operacional pro-forma da NOS, após 2026 resultante da venda da NOS Towering e da transação agora anunciada é de, aproximadamente, 25 milhões de euros”, acrescenta.

A companhia liderada por Miguel Almeida destaca que o acordo representa o “fortalecimento da parceria estratégica de longo prazo estabelecida com a Cellnex em 2020, incluindo ainda um conjunto adicional de sites móveis, a serem transferidos até 2026, garantindo, desta forma, as necessidades atuais e futuras, da NOS, em termos de infraestrutura móvel passiva. Para além deste acordo, a NOS continuará a procurar outras oportunidades de otimização da eficiência do sue investimento”.