Realiza-se hoje a Assembleia Geral (AG) do Banco Montepio com a eleição dos órgãos sociais para o mandato 2022/2025 na agenda. Mas a lista – que terá 12 administradores e que será liderada por Manuel Ferreira Teixeira – ainda não deu entrada no Banco de Portugal, apurou o Jornal Económico.

No entanto, segundo fontes próximas ao processo, a eleição pode avançar em AG sendo depois submetido o pedido de autorização ao Banco de Portugal. No entanto, os novos administradores só podem entrar em funções depois da autorização do supervisor bancário.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor