Numa administração composta por 15 elementos há agora seis mulheres, há agora seis mulheres, com a entrada de duas novas administradoras não executivas. Para além da recondução de Fernando Ulrich como presidente não executivo, foram reconduzidos 11 administradores, nomeadamente António Lobo Xavier como vice-presidente do Conselho de Administração.

7 Setembro 2023, 17h12

O BPI tem novos administradores, nomeadamente novas administradoras. Para além da recondução de Fernando Ulrich como presidente não executivo, foram reconduzidos 11 administradores, nomeadamente António Lobo Xavier como vice-presidente do Conselho de Administração e Cristina Rios Amorim como vogal.

Numa administração composta por 15 elementos há agora seis mulheres, com a entrada de duas novas administradoras não executivas (Joana Freitas e Sandra Santos), ou seja, 40% do Conselho de Administração são agora do designado “género menos representado”.

Já a comissão executiva do BPI para o mandato 2023-2025 é agora confirmada. O BPI tem mais dois elementos na comissão executiva e entre os seis, Susana Trigo Cabral e Diogo Sousa Louro, ambos eram diretores do banco.

João Pedro Oliveira e Costa é o CEO no próximo mandato e os vogais executivos são, Diogo Sousa Louro, Francisco Artur Matos. Francisco Manuel Barbeira, Pedro Barreto e Susana Trigo Cabral

O Banco BPI anunciou hoje ao mercado que “na sequência da autorização para o exercício de funções concedida pelo Banco Central Europeu no passado dia 15 de agosto de 2023, o CaixaBank, na sua qualidade de acionista único do Banco BPI, aprovou no dia 31 de agosto de 2023 por deliberação unânime por escrito, a designação dos membros para integrar os seus órgãos sociais no mandato 2023-2025.

Na lista do Conselho de Administração verifica-se que saíram Elsa Roncon, Lluís Vendrel e Manuel Sebastião.

Para além de Fernando Ulrich, de António Lobo Xavier, de Cristina Rios Amorim e de Diogo Sousa Louro, integram o Conselho de Administração Francisco Artur Matos, Fátima Barros, Francisco Barbeira, Gonzalo Gortázar, Javier Pano, Joana Freitas, João Pedro Oliveira e Costa, Natividad Capella, Pedro Barreto, Sandra Santos e Susana Trigo Cabral.

O Conselho de Administração hoje reunido, designou a Comissão Executiva do Conselho de Administração bem como as restantes Comissões de apoio ao Conselho de Administração para o mandato 2023/2025 os seguintes membros, tendo designado igualmente o Secretário da Sociedade e o Secretário da Sociedade Suplente.

Na Comissão Executiva, e para além de João Pedro Oliveira e Costa, CEO, constam Diogo Sousa Louro, Francisco Artur Matos, Francisco Barbeira, Pedro Barreto e Susana Trigo Cabral.

A Comissão de Auditoria é presidida por Fátima Barros e composta por António Lobo Xavier, Joana Freitas, Natividad Capella e Sandra Santos.

A Comissão de Riscos é liderada por Cristina Rios Amorim e composta por Fátima Barros, Javier Pano e Joana Freitas.

Já a Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações tem como Presidente Sandra Santos e como vogais Cristina Rios Amorim e Javier Pano.

A Comissão de Responsabilidade Social tem como Presidente Artur Santos Silva e como vogais António Barreto, Isabel Jonet, José Pena do Amaral e Rafael Chueca.

A Mesa da Assembleia Geral é presidida por Luís Graça Moura e tem como Secretário João Avides Moreira.

O Secretário da Sociedade Efetivo é Miguel Morais Leitão e como Suplente está designado João Baptista da Silva.