Nova descida do ISP leva gasolina a descer 15 cêntimos e gasóleo 14 na próxima semana

A partir da próxima segunda-feira, a carga fiscal sobre os combustíveis vai descer e assim, se for abastecer, vai pagar menos 15,5 cêntimos em cada litro de gasolina simples 95 e menos 14,2 cêntimos em cada litro de gasóleo simples.

A medida, anunciada pelo Governo e promulgada pelo Presidente da República, na semana passada, visa reduzir a carga fiscal nos combustíveis num total de 20 cêntimos por litro de gasóleo e de gasolina, devido ao efeito de uma descida da taxa do IVA de 23% para 13% e do mecanismo de revisão semanal do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP), já em vigor e que se manterá.

No entanto, este valor vai ser revisto mensalmente o que significa que em junho, poderá estar em cima da mesa um valor diferente.

“O valor da redução da carga fiscal agora implementada para o mês de maio será revisto para o mês de junho, de forma a continuar a replicar o impacto que resultaria de uma diminuição da taxa do IVA de 23% para 13%, tendo em conta preços atualizados”, lê-se na nota divulgada esta sexta-feira pelo Ministério das Finanças.

Neste sentido, o Governo irá manter em vigor a descida do ISP na próxima semana. De acordo com a nota, “manter-se-á o desconto de 4,7 cêntimos por litro de gasóleo e de 3,7 cêntimos por litro de gasolina”, sendo que este valor continuará a ser revisto semanalmente, garantindo-se assim a devolução da eventual receita extraordinária do IVA por via do ISP, como até aqui.

Na mesma nota, o gabinete de Fernando Medina dá conta que o programa Autovoucher chegará ao fim no sábado, dia 30 de abril, registando atualmente mais de três milhões de aderentes tendo até ao dia de hoje reembolsado cerca de 124,4 milhões de euros.