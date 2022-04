Nova dona da Efacec investe 200 milhões em Braga

A fundação Norman Foster e o Dstgroup (novo dono da Efacec) estabeleceram uma parceria, cujo objetivo é desenvolver soluções de construção modulares eficientes em Braga, através da criação de um living lab para investigação e testagem de soluções à escala real, instalado no campus do Dstgroup, em Braga.

O valor total para o desenvolvimento do cluster, partilhado entre as duas entidades, é de 215 milhões de euros, divididos entre máquinas e equipamentos industriais (11,5 milhões de euros), investigação e desenvolvimento (95 milhões de euros) e, por fim, o investimento correspondente às seis empresas da dst que participam no consórcio (88,2 milhões de euros).

As entidades querem “criar soluções de construção onde seja possível aliar a estética à funcionalidade e à tecnologia”, com ganhos efetivos no impacto nas cidades durante a construção, no produto final apresentado ao mercado, ou na sustentabilidade global.

Para tal, o novo living lab prevê a testagem de 100 unidades, correspondentes a residências de estudantes, habitações tradicionais, hotelaria, construções hospitalares e residências seniores, num espaço de quatro mil metros quadrados.

No cluster, o objetivo é ter 40 copromotores envolvidos diretamente, 24 destes do tecido empresarial e 16 parceiros do sistema científico e tecnológico, com trabalhos anteriores desenvolvidos no âmbito da construção de edifícios e com competências nas diversas áreas aplicáveis

O projeto prevê ainda a criação de um cluster com cerca 40 copromotores envolvidos diretamente, (24 entidades do tecido empresarial e 16 parceiros do sistema científico e tecnológico, com trabalhos anteriores desenvolvidos no âmbito da construção de edifícios e com competências nas diversas áreas aplicáveis).