Nova edição, novos momentos no programa do QSP SUMMIT 2022

A organização revela agora novos momentos incorporados no programa, os quais proporcionarão uma continuidade na partilha de conhecimento, networking e experiências vividas ao longo do evento.

Esta edição inaugurar-se-á no dia 28 de junho, no Teatro Municipal do Porto – Rivoli, com a Cerimónia de Abertura. Este ano, a Cerimónia contará com a participação especial de António Horta Osório e um momento musical de Pedro Burmester, além de outras personalidades que passarão neste palco.

No dia 29 de junho, o evento decorrerá normalmente na Exponor, com a participação de Fareed Zakaria e outros oradores de renome nacional e internacional nos seus vários palcos. Uma das novidades deste ano será a introdução de uma Sunset Party, no L’Kodac – Leça da Palmeira, ao final da tarde deste dia.

Já o segundo dia de evento (30 de junho), que contará com Rory Sutherland e reputados oradores durante toda a manhã, terá pela primeira vez continuidade da parte da tarde: novas sessões de conteúdo exclusivo e abertas ao publico do evento – as Special Sessions, com temas da atualidade e grandes nomes nos diversos painéis, promovidas por entidades como Lionesa, Santa Casa da Misericórdia do Porto e Turismo do Porto e Norte de Portugal, com garantia e gestão do QSP SUMMIT.

São esperados mais de 3.000 participantes e 140 marcas, num espaço com mais de 24.000 metros quadrados e contará com 7 palcos.

É possível conferir todo o programa em www.qspsummit.pt e ainda aproveitar os últimos dias de Early Bird Ticket para adquirir o seu passe a um preço especial.

Este conteúdo patrocinado foi produzido em colaboração com a QSP SUMMIT.