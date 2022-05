O consórcio SAM/Empresa de Automóveis do Caniço, que venceu um dos lotes do concurso internacional de transportes públicos, ficando pendente a assinatura do contrato de concessão, deve investir onze milhões de euros para a aquisição de 60 veículos novos.

10% da frota será 100% elétrica, como avança o gerente da SAM e administrador da Leacock Investimentos, Pedro Tavares da Silva, ao Económico Madeira. A isto acresce mais 30 veículos, na parte da operação turística, onde será feito investimento na renovação desses veículos quando existir capacidade financeira e indo de encontro às necessidades do mercado.

