Nova lei poderá travar dívidas nos condomínios

A nova lei da propriedade horizontal vai permitir mitigar de modo significativo os problemas de cobrança nos condomínios, avança este domingo o Diário de Notícias. De acordo com o presidente da Associação Portuguesa de Empresas de Gestão e Administração de Condomínios (APEGAC), Vítor Amaral, há neste momento mais de 100 milhões de euros de dívidas por cobrar. Esta valor refere-se apenas aos 1.4000 membros da referida associação, pelo que o montante global poderá ser muito superior.

De notar que a nova lei, que entrou em vigor na última semana, obriga os proprietários de imóveis a apresentar as contas do condomínio, quando pretendem alienar o ativo, trazendo, assim, instrumentos que vão permitir reduzir os problemas de cobrança. Isto já que, no caso de haver dívidas, o potencial comprador pode condicionar a compra à liquidação dessas verbas ou, em alternativa, decidir assumir os encargos. Esta era há muito uma reinvindicação da APEGAC.

De acordo com Vítor Amaral, as dívidas atuais “dificultam seriamente a boa gestão” dos prédios, sendo que o montante “é composto por prestações que, em média, não são superiores a 40 euros mensais”. A associação vinha por isso reclamando um diploma que impusesse a apresentação de uma declaração de dívida, a emitir pelo administrador do condomínio, aquando da transmissão de um imóvel.