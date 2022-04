Nova SBE e Fundação Haddad inauguram centro de empreendedorismo em Carcavelos

A Nova SBE, a Fundação Alfredo de Sousa e a Fundação Haddad inauguram esta quarta-feira, 20 de abril, o Nova SBE Haddad Entrepreneurship Institute, no campus de Carcavelos. Quer-se um “local aberto às mentes idealizadoras e fazedoras” e uma referência europeia.

“Neste espaço pretende-se agora imprimir um novo ritmo à inovação, aprendizagem e criação de novos negócios na academia, valendo a pena lembrar que todos os semestres há pelo menos 50 alunos a dedicarem-se à criação dos seus próprios negócios”, afirma a Nova SBE. A Escola releva a estreita cooperação com o, também recém-inaugurado, Nova SBE Innovation Ecosystem (iECO) – “será possível fomentar ainda mais sinergias entre a academia, os seus alunos, as empresas parceiras e as startups incubadas no campus, que agora se podem fixar permanentemente no local e beneficiar de um ambiente que valoriza ativamente o desenvolvimento de competências empreendedoras nas atuais e futuras gerações”.

O Nova SBE Haddad Entrepreneurship Institute, em colaboração com o iECO, tem previsto lançar programas de estágio de verão, onde os alunos serão desafiados a integrar startups e enfrentar desafios específicos como a expansão internacional, mas também projetos de trabalho de empreendedorismo aplicado e laboratórios de campo, bootcamps e sessões de pitch, web3 debates e experimentação e muito mais.

O instituto apoiará também a investigação de alta qualidade e o mindset de liderança no empreendedorismo, escalada de negócios, governance empresarial e companhias de alto crescimento. Está ainda prevista a organização da primeira conferência académica de empreendedorismo já neste verão, o desenvolvimento de case studies e barómetros assim como o apoio a outras iniciativas para fomentar o empreendedorismo feminino, focando na sua sustentabilidade e impacto.

O Nova SBE Haddad Entrepreneurship Institute detém uma área de 300 m2 que inclui um espaço de cowork e outro de team work, um brainstorming corner, um espaço de eventos com um ecrã gigante, cabines acústicas e outros espaços de trabalho.

Ao longo dos últimos três anos em Carcavelos, a Nova SBE lecionou e trabalhou programas específicos de empreendedorismo com mais de mil alunos e desenvolveu projetos em colaboração com várias universidades parceiras em todo o mundo, desde a Insper, no Brasil, à London School of Economics. Através do ecossistema de empreendedorismo a escola acelerou mais de 200 startups e incubou outras 70 que angariaram cerca de 50 milhões de euros e criaram mais de 300 empregos.

Euclides Ferreira Major, diretor executivo do Nova SBE Haddad Entrepreneurship Institute, destaca “a aposta no desenvolvimento de uma mentalidade inovadora e assente na colaboração, fortemente estimulada por projetos e pela curadoria de mentores empresariais de topo”, que permite aos alunos e ex-alunos “criar empreendimentos impactantes nas mais diversas indústrias”. Embora, nem todos os alunos vão criar uma empresa, reconhece, todos vão, no entanto, beneficiar da mentalidade empreendedora: “desafiar o status quo, lutar pela inovação, correr riscos, procurar oportunidades, aprender com o fracasso e ser um forte team player onde quer que se encontre”.